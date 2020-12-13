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Kahin Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri ne? 2021'de neler olacak?

Gelmiş geçmiş en iyi kahinlerden birisi olan Baba Vanga, 2020’nin sonunun yaklaşması ile tekrar gündemlerdeki yerini aldı. 2020 kabusunun yani covid-19 pandemisinin bile yaşanacağını ön gören Baba Vanga, 2021 senesinde olacakları da tahmin etmiştir. Birçok okuyucu tarafından merak edilen 2021 Baba Vanga kehanetleri hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 18:56
Kahin Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri ne? 2021'de neler olacak?
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Baba Vanga’nın gerçek ismi Vangeliya Pandeva’dır. Kendisi dünyaya 31 Ocak 1911 senesinde, bugün ismi Makedonya’da bulunmakta olan Strumitza köyünde dünyaya gelmiştir.

 

 

Orta Çağ’ın ünlü kahinlerinden birisi olan Nostradamus gibi Baba Vanga’da, yaşadığı dönemden sonrası hakkında kehanetler, öngörülerde bulunmuş ve bu sayede tüm dünyada bir üne kavuşmuştur. Yaşadığı dönemlerde Bulgar hükümeti tarafınca yaptığı kehanetler yazılmış ve saklanmıştır. Bugüne kadar yaptığı kehanetlerin çoğu gerçekleşti!

 

Henüz daha çok gençken, 16 yaşında yıldırım çarpasının sonucunda görme yetisini kaybetmiştir Baba Vanga. Ünlü kahinin neredeyse çoğu dediğinin doğru çıkması üzerine çoğu insan Baba Vanga’nın 2021 ve ileri dönemleri ile ilgili yaptığı kehanetleri araştırmaya başladı. Ölümünden öncesinde Vangeliya Pandeva ile tanışmış olan Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga’nın covid-19 hakkında kehaneti olduğunu ve bunun doğru olduğunu dile getirmiş hatta yazmıştır.

 

73 yaşında olan Robeva, Sosyal Medya aracılığı ile yayımladığı yazıda, “Baba Vanga’yı seneler evvel ziyaret etmiştim. Baba Vanga bana, ‘Nesh, korona virüsü bizim üzerimizde olacak’ dedi. O dönemlerde ne demek istediğini hiç anlamadım. Çünkü korona kelimesinin Bulgar dilinde karşılığı; koruma ve Rusya’nın ülke dışındaki hakimiyeti anlamına gelmekteydi. Ben de haliyle bunu demesinin sebebi olarak Rusya’ya gönderi olduğunu düşündüm.  Yalnız ne dediğini şimdi anlamış oldum.” dedi.

 

2021 Senesi ve Sonrası için Baba Vanga ne dedi?

 

*2021 senesinde Dünya’nın yörüngesi hafif kayacak,

 

*2025 senesinde Avrupa’ da nüfus düşük olacak,

 

*2028 senesinde Yepyeni bir enerji kaynağı bulunacak. Dünyadaki açlık büyük oranda azalacak. Venüs’e insan göderilecek.

 

 

 

*2033 senesinde kutuplarda yer alan buzullar eriyecek. Okyanuslarda bulunan su seviyeleri artacak.

 

*2043 senesinde Dünyanın ekonomisi iyileşecek. Müslümanlar Avrupa’yı yönetecek.



Son Güncelleme: 13.12.2020 18:56
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