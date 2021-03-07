Kaharmanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı!

’ınilçesine bağlıekipleri tarafından düzenlenennda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama noktasında denetleme yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurarak araçta ve araçta bulunan şahısların üzerinde arama yaptı. Jandarma ekipleri, bir miktar uyuşturucu ile bazı malzemeler ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.F.A, A.K, S.S, F.U. ve S.Ö, isimli şahıslar gerekli işlemler için komutanlığa götürüldü.