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Kaharmanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı jandarma ekipleri tarafından yol kenarında denetleme yapıldığı sırada şüphelenilen bir aracın durdurulması sonucu uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

07 Mart 2021 Pazar 11:46
Kaharmanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı!
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama noktasında denetleme yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurarak araçta ve araçta bulunan şahısların üzerinde arama yaptı. Jandarma ekipleri, bir miktar uyuşturucu ile bazı malzemeler ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.F.A, A.K, S.S, F.U. ve S.Ö, isimli şahıslar gerekli işlemler için komutanlığa götürüldü.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:46
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Kahramanmaraş Uyuşturucu OperasyonuUyuşturucu OperasyonuKahramanmaraşPazarcıkJandarma
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