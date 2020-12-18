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Kağıthane'de uzaklaştırma kararını ihlal eden eski koca eski eşinin yaşadığı eve giderek zor anlar yaşattı!

İstanbul’un Kağıthane İlçesi’nde yaşayan anne ve 2 çocuğu, hakkında verilen uzaklaştırma kararını hiçe sayarak, yaşadıkları eve zorla giren eski kocası tarafından darp edildiler.

18 Aralık 2020 Cuma 21:51
Kağıthane'de uzaklaştırma kararını ihlal eden eski koca eski eşinin yaşadığı eve giderek zor anlar yaşattı!
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Olay önceki gün saat 13:00 gibi Kağıthane  İlçesi Gürsel Mahallesi’nde yaşandı. İki çocuk annesi olan 45 yaşındaki Behiye P.  Madde ve alkol bağımlısı olan eski eşi Tuna Y. Tarafından şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle 3 sene önce boşandı.

 Boşanmanın ardından birçok kez cezaevine girip çıkan Tuna Y., bu süre içinde boşandığı eşinin çocuklarıyla birlikte yaşadığı evlerine giderek onu rahatsız etti. Bu rahatsız etmelerin üzerine Behliye P. Savcılığa giderek eski eşi Tuna Y.’yi şikayet ederek, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdı.

 Çıkartılan uzaklaştırma kararına rağmen bazen evin çevresindeki kömürlüğe saklanan bazen de kapı önüne gizlenen eski koca Tuna Y. Uygun zamanı bulduğunda evin içine girerek Behiye P. Ve iki çocuğunu darp etti.

 Eski eşi ve çocuklarını darp etmeye devam eden Tuna Y. Her defasında göz altına alınarak tekrar serbest bırakıldı. Hakkında çıkartılan uzaklaştırma kararını yeniden yok sayan Y. Eski eşi ve çocuklarını darp etmeye devam etti.

 Cezaevinde yatan ve yakın zaman önce çıkan Y. Olayın yaşandığı gün eski karısı ve çocuklarının yaşadıkları eve giderek içeriye girmeye çalıştı. Behiye P.’nin kapıyı açmaması üzerine orada bekleyen eski koca Tuna Y., eve gelen kargo görevlisinin arkasına saklanarak eve girdi. Eve giren Y. Eski karısı ve iki çocuğunu darp etti. Darp edilen Behiye P. İki çocuğunu da evden alıp uzaklaşırken polis ekiplerini arayarak eski kocasını ihbar etti.

 Yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Tuna Y.’yi uzun süren ikna çabaları sonrası evden çıkarttı. Evden çıkartılan Y. Saldırgan tavırlar sergileyerek polis ekiplerine karşı direndi. Göz altına alınırken polis ekiplerine zorluk çıkartan Y. Polis aracının camına kafa atarak camı patlattı.

 Olay mahaline takviye edilen yeni polis aracıyla gözaltına alınan Y. Emniyete götürüldü. Emniyette “Kamu malına zarar vermek”, “Görevli memura direnmek”, Uzaklaştırma kararını ihlal etmek” suçlarından adli işlemler başlatılan Y.’nin adliyeye sevki yapıldı. Mahkemeye çıkartılan Y. Adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

 Kendilerini sürekli olarak rahatsız eden eski kocasının serbest kalması konusunda deliye dönen Behiye B., “Ben bu insandan ayrıldım, boşandık. Kendisi bayramdan önce cezaevinden çıktı ve her  cezaevinden çıkışında evimize gelerek bizi darp ediyor. Çocuklarıyla 1 gece geçirmek istediğini söyleyerek benim iyi niyetimi kullanıyor. Bu kişiyi ailesi de yanlarında istemiyor o yüzden kalacak yeri yok. Ayrıca uyuşturucu bağımlısı, bana vurarak çenemi kırdı, çenem hala şiş. Kendisini şikayet edersem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söylediği için kendisini şikayet edemiyorum.

 Bu seferki gelişinde yine kapıyı açmadım. Eve gelen kargocunun arkasına saklanmış, kargo görevlisine kapıyı açınca içeriye daldı. O esnada ben de komşuma giderek polise haber verdim. Kendisi eve girince duş almış, kıyafetlerini yıkamış. Sonra da kapıyı kilitlemiş, gelen polisler kapıyı açarak kendisini evden çıkardılar. Polis aracına binerken zorluk çıkardı, polis aracına kafa attı. Cam kırılınca polislerin elinden kaçar diye korkarak ben de yan binaya sığındım.  Polisler bile zor tuttular kendisini. Bu insandan nasıl kurtulacağım bilemiyorum.” Dedi.

 Ayrıca Behiye B. , valiliğin iki çocuğu için yardım yaptığını ancak birini kestiklerini söyledi. 1000 TL ile geçinmeye çalıştığını söyleyen B. Kira borçlarının olduğunu, çalışmak için bir işe giremediğini ve iki çocuğundan başka kimsesinin olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen B., çocuklarını bu şahıstan kurtarmak için devlet yurduna yerleştirmek istediğini ve bunun için CİMER’e yazdığını söyledi. Ayrıca Kağıthane İlçe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün de kendilerine yaptıkları yardımı dile getiren Behiye B. “ Bana gidip çalışmamı söylüyorlar. 7 ve 12 yaşlarında iki çocuğum var. Onları evde yalnız bırakamıyorum, zaten iş de bulamıyorum. 4 ay öncesinde virüse yakalandık ve hastanede tedavi gördük. Hem maddi olarak hem de manevi olarak çöküş içerisindeyim:” dedi.

 Behiye B’nin çocukları Batuhan ile kardeşi Atakan da ,babalarının işten kavga ederek geldiğini ve kendilerini dövdüğünü, sürekli şiddet uyguladığını dile getirdiler. Batuhan, kahvaltı masasınnda kardeşi düzgün oturmadığı bahanesi ile babasının ona bağırdığını, kızdığını ve vurduğunu söylerken onu istemediklerini de belirtti.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:51
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Anahtar Kelimeler:
KağıthaneEski KocaUzaklaştırma KararıDarp
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