Kağıthane'de lüks araçların bulunduğu oto tamirhanesinde yangın çıktı

İstanbul Kağıthane'de dün öğlen saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

LÜKS ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

İlçedeki bir mahallede faatliyet gösteren ve araçların bakımlarının yapıldığı bir oto tamirhanesinde bilinmeen sebeple yangın çıktı. Yangın çıktığı esnada tamirhanede bulunan biri lüks olmak üzere toplamda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipkerinin çalışmaları sonrasında yangın söndürüldü.

Olay anını gören karşı dükkandaki esnaf, karşıda faaliyet gösteren işletmede araçların kaporda tamirlerinin yapıldığını ve aniden çıkan alevleri gördüklerini ve buna bağlı olarak dumanların yükseldiğini söyledi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.