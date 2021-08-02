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Kağıthane’de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 yaşındaki genç 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 23:57
Kağıthane’de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
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İstanbul Kağıthane’de dün gece 29 yaşındaki Ömer Göçmen yaya geçidinin olmadığı yolda karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sütlüce yönünde ilerleyen Samet Uzunoğlu idaresindeki araç Ömer Göçmen’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 29 yaşındaki Ömer Göçmen 30 metre kadar sürüklendi. Yerde sürüklenen gencin vücudunda ağır yara oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ömer Göçmen’i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ömer Göçmen doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında 27 yaşındaki otomobil sürücüsü Samet Uzunoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün tutuklandığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 02.08.2021 23:57
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KazaKağıthaneIstanbul
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