Kağıthane'de ilginç trafik kazası

Gerçekleşen kaza, Kağıthane Şirintepe mahallesinde meydana geldi. Öğrenilenlere göre Erdem Yaşar adlı sürücünün kontrolünde olan bir araç sokağa giriş yaptığında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç sokakta bulunan demir korkulukları kırarak, bina ile istinat duvarı arasına bulunan 10 metrelik boşluğa düştü .Büyük gürültünün yaşandığı olayda vatandaşlar pencerelere çıktı. Sağlık ve polis ekiplerinin arandığı olayda olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı şoförün ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdılar. Olayı duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı

Çıkarılan otomobil bu seferde kablolara takıldı

Boşluğa düşen araç itfaiye yardımı ile çukurdan kurtarıldı.

Bina boşluğundan büyük uğraşlar ile çıkarılan otomobil sokaktan götürülüyorken sokak ortasında bulunan elektrik kablolarına değme tehlikesi yaşattı. Kaza sonucu yıkılan demirleri kaldırılarak Belediye ekipleri tarafından geçici güvenlik önlemi alındı.

“Biz deprem zannettik“

Olayı anlatan mahalle sakinleri bir anda deprem olduğunu sandıklarını ve dışarı çıktıklarında araya düşen aracı gördüklerini söylediler.