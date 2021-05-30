Kağıthane'de iki aile birbirine girdiği kavgada polis havaya ateş ederek durdurdu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen kavgada edinilen bilgilere göre Merkez Mahallesi’nde yaşayan ve aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya gelince kavga çıktı. Kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi.

Aile yakınları kadınlar kavgayı ayırmaya çalışırken gözyaşlarına boğuldu. Olayın ihbar edilmesiyle mahalleye intikal eden polis ekipleri yetersiz kalınca bölgeye takviye ekip istendi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇMAK ZORUNDA KALDI

Polis ekipleri bir taraftan birbirine giren aile üyelerini durdurmaya çalışırken bir taraftan da olaya karışan şahısları gözaltına almaya başladı. Bazı kişilerin direnmesiyle ekipler havaya ateş ederek ve biber gazı sıkarak önlem almaya çalıştı.

Bir aile büyüğünün kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken gençlerden biri de polisin belindeki silahı almaya kalkıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 9 kişi yaralanırken, polis ekipleri uzun bir süre sonra tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başararak kavgayı yatıştırdı.

Taraflardan aile bireyleri gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda yaralanan kişiler ise tedavi için hastaneye götürüldü.

