Kağıthane’de bir ev sahibi kiracısını sokak ortasında bıçakladı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Şirintepe Mahallesi’ndeki bulunan bir evde uzun zamandır kiracı olan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır kirasını ödemeyince kira borcu birikti.

Olayın gerçekleştiği gün ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G., kiracısı ile telefonda görüşerek borcunu ödeyerek evden çıkmasını istedi.

SOKAKTA BIÇAKLADI

İki kişi arasında telefonda başlayan kavga sonrasında Ayhan G., kiracısı Halil Ü.’nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın burada büyümesiyle Ayhan G. yanında getirdiği bıçak ile Halil Ü.’ye saldırmaya başladı.

PARMAKLARINI YARALADI

Sokak ortasında gerçekleşen bıçaklı kavgada kiracısını köşeye çeken ev sahibi, kiracısını parmaklarından bıçakla yaraladı. Savaş alanına dönen kavgada vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

KAĞITHANE POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI

Kavga sonrasında olayın ihbar edilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Polis ekipleri ev sahibi Ayhan G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Öte yandan kendisine bıçak ile saldırılan ve 3 parmağından yaralanan kiracı Halil Ü. ise hastaneye giderek tedavi altına alındı. Emniyete götürülen Ayhan G.’nin, ifadesi alınarak hakkında adli işlemleri yapıldı.