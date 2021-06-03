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Kağıthane’de bir ev sahibi kiracısını sokak ortasında bıçakladı

Aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir kişi ile ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma, daha sonra sokak ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, kiracısını sokak ortasında bıçakladı.

03 Haziran 2021 Perşembe 11:20
Kağıthane’de bir ev sahibi kiracısını sokak ortasında bıçakladı
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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  Şirintepe Mahallesi’ndeki bulunan bir evde  uzun zamandır kiracı olan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır  kirasını ödemeyince kira borcu birikti.

Olayın gerçekleştiği gün ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G., kiracısı ile telefonda görüşerek borcunu ödeyerek evden çıkmasını istedi. 

SOKAKTA BIÇAKLADI

İki kişi arasında telefonda başlayan kavga sonrasında Ayhan G., kiracısı Halil Ü.’nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın burada büyümesiyle Ayhan G. yanında getirdiği bıçak ile Halil Ü.’ye saldırmaya başladı.

PARMAKLARINI YARALADI

Sokak ortasında gerçekleşen bıçaklı kavgada kiracısını köşeye çeken ev sahibi, kiracısını parmaklarından bıçakla yaraladı. Savaş alanına dönen kavgada vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

KAĞITHANE POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI

Kavga sonrasında olayın ihbar edilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti. 

Polis ekipleri ev sahibi Ayhan G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Öte yandan kendisine bıçak ile saldırılan ve 3 parmağından yaralanan kiracı Halil Ü. ise hastaneye giderek tedavi altına alındı. Emniyete götürülen Ayhan G.’nin, ifadesi alınarak hakkında adli işlemleri yapıldı.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 11:20
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKağıthaneKavga
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