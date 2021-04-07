Kafesinden kaçan maymun etrafa dehşet saçarak kabus yaşattı!

Antalya'ya bağlı Serik ilçesinde bulunan bir otelde dehşet dolu anlar yaşandı. Otelin bahçesinde bir kafes içinde yaşayan maymun, bir anda kafesinden kaçtı ve etrafa saldırmaya başladı.

İlçeye bağlı Belek Mahallesi'nde meydana gelen olayda otel çalışanları kafesten kaçan maymunu yakalamak için seferber olurken kafesten kaçan ve oldukça hırçın görülen maymun kendisini yakalamaya çalışan otel personeline saldırdı. Otelin bahçesinde dehşet yaşatan maymunun yakalanması için müşteriler de destek verirken etrafı sarılan maymun kaçabilmek için otelde teknik servis görevlisi olarak çalışan Hacı Hatip Aksoy'un (51) üzerine atladı.

Mayısmunun saldırısından kurtulmak için çabalayan talihsiz adamın bacağını ve boynunu yaralayan maymunun Aksoy'un kulağını ısırdığı da görüldü. Saldırgan maymun yakalanarak tekrar kafese konulurken ağır yaralanan Aksoy ise tedavi edilmesi için sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.