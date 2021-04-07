Kafesinden kaçan maymun etrafa dehşet saçarak kabus yaşattı!

Antalya'ya bağlı Serik ilçesinde bulunan bir otelde dehşet dolu anlar yaşandı. Otelin bahçesinde bir kafes içinde yaşayan maymun, bir anda kafesinden kaçtı ve etrafa saldırmaya başladı.
Mayısmunun saldırısından kurtulmak için çabalayan talihsiz adamın bacağını ve boynunu yaralayan maymunun Aksoy'un kulağını ısırdığı da görüldü. Saldırgan maymun yakalanarak tekrar kafese konulurken ağır yaralanan Aksoy ise tedavi edilmesi için sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 07.04.2021 14:42