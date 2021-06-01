Kafelerde nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, açılacak mı?

Çin ‘in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisine alan Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok işletme faaliyetlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde işletme sahiplerinin yüzünü güldüren yeni Haziran normalleşme sürecine dair açıklamada bulundu. 1 Hazirandan itibaren kafe, restoran, lokanta, yüzme havuzları, spor salonları, halı sahalar, berber, kuaför salonları gibi işletimlerin açılmasına karar verildi. Ancak sosyal mesafe kuralının uyulamayacağı bar, pub, konser salonları, pavyon gibi eğlence mekânlarının bir süre daha faaliyetlerini gerçekleştiremeyeceği açıklandı. Birçok vatandaş yeni açıklanan normalleşme sürecinde kafelerde nargile yasak mı, nargile kafeler 1 Hazirandan itibaren gerçekleşecek normalleşme sürecinde faaliyet sürdürebilecek mi ? sorusuna cevap arıyor.

1 Haziran normalleşme sürecinde nargile kafeler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından basın açıklaması ile 1 Haziran’dan itibaren geçilecek yeni normalleşme süreci hakkında konuşma yaptı. Erdoğan yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşları eve tutmanın bir anlamı olmadığını belirterek yasaklarda gevşetme uygulanacağını dile getirdi. Kısıtlamalar ve aşılama çalışmaları sayesinde vaka ve vefat sayılarındaki düşüş yaşanması üzerine birçok kısıtlama kaldırıldı. Bir aya yakın kısıtlama sürecinin ardından yeni kabine toplantısından kafe, restoran, spor salonları, halı sahalar, kuaförler ve birçok işletmenin 1 Haziran itibari ile faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceği kararı çıktı.

Tüm bu kararların ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilde uygulanacak yeni genelge kapsamında nargile kafelerin de içinde yer aldığı bazı iletmelerin sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulamayacağı kararı verilerek bir süre daha kapalı kalacakları bildirildi. Yayınlanacak bir sonraki genelgeye kadar kafelerde nargile yasağının devam edeceği ve nargile satışına izin verilmeyeceği genelgede yer aldı.

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran’dan itibaren normalleşme kapsamında sokağa çıkma yasağının 21.00’den 22.00’ye alındığını ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının sadece Pazar günleri devam edeceğini dile getirdi. Yeni alınan kararlar doğrultusunda aşılananın da artması ile beraber Temmuz ayı itibari ile nargile kafelerin ve nargile yasağının kaldırıla bilineceği tahmin ediliyor.