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Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri

En son gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından yeni kararlar ve yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeler kapsamında en çok merak edilen konu ise kafe ve restoranların açılış kapanış saatleri oldu. İşte detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 14:56
Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri
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Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından yeni düzenlemeler yavaş yavaş hayata geçiyor. Düzenlemeler kapsamında alışveriş merkezler, marketler, berberler, restoranlar, kafeler, pastaneler gibi yeme içme mekanları için yeni düzenlemeler getirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile beraber getirilen yeni düzenlemeler 2 Mart Salı günü itibari ile hayata geçirilmeye başlandı.

Kafeler saat 19.00’da kapanacak

Pandemi süreci kapsamında getirilen yasaklar içinde kafelerin kapatılması da vardı. Son gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi mekanlar çok riskli iller dışında kalan illerde faaliyet göstermeye başlayacak. Mekanlar 07.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacak. Bunun yanı sıra %50 kapasite ile hizmet verecek. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir’deki işletmelerin tamamı belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak.

Korona virüs risk tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi twitter hesabından riskli bölgeler ile alakalı paylaşım yaptı. Paylaşım kapsamında illerde Covid-19 risk tablosu 4 kategoride ayarlandığı belirtildi. Bu doğrultuda “Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu), çok yüksek riskli (kırmızı)” olarak belirlendi. Bakan Koca, paylaşımında bu kategorilere göre normalleşmelerin hayata geçeceğini bildirdi.

Açıklanan tabloya göre çok yüksek riskli olan (kırmızı) iller; Edine, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

Yüksek riskli (turuncu) iller; İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

Orta riskli (sarı) iller; Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars 

Düşük riskli (mavi) iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şınak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
KısıtlamalarPandemiYeniDüzenlemeler
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