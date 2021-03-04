Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından yeni düzenlemeler yavaş yavaş hayata geçiyor. Düzenlemeler kapsamında alışveriş merkezler, marketler, berberler, restoranlar, kafeler, pastaneler gibi yeme içme mekanları için yeni düzenlemeler getirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile beraber getirilen yeni düzenlemeler 2 Mart Salı günü itibari ile hayata geçirilmeye başlandı.
Kafeler saat 19.00’da kapanacak
Pandemi süreci kapsamında getirilen yasaklar içinde kafelerin kapatılması da vardı. Son gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi mekanlar çok riskli iller dışında kalan illerde faaliyet göstermeye başlayacak. Mekanlar 07.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacak. Bunun yanı sıra %50 kapasite ile hizmet verecek. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir’deki işletmelerin tamamı belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak.
Korona virüs risk tablosu
Açıklanan tabloya göre çok yüksek riskli olan (kırmızı) iller; Edine, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.
Yüksek riskli (turuncu) iller; İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.
Orta riskli (sarı) iller; Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars
Düşük riskli (mavi) iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şınak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır