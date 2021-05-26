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Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kafe ve restoranların ne zaman açılacağı, hem vatandaşlar tarafından hem de kafe ve restoran sahipleri tarafından merak ediliyor. 1 Haziran itibariyle başlayacak olan yeni süreçte, kafe ve restoranların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:58
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
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Pandemi sebebiyle uzun bir süredir kapalı olan kafe ve restoranların durumu, herkes tarafından merak ediliyor. Hem vatandaşlar hem de kafe ve restoran sahipleri, bu konuyla ilgili net bir açıklama bekliyor. Vatandaşlar, 1 Haziran’da başlayacak olan yeni dönemde, kafe ve restoranların açık olup olmayacağı intenet üzerinden sıkça araştırıyor. İşte detaylar...

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Pandemi döneminde sıkça kapatılan ve son olarak Mart ayında açılan kafe ve restoranlar, Ramazan ayı itibariyle tekrar vatandaşa kapatılmıştı. Bu dönemde sadece paket servisi ve gel-al hizmetleri veren kafe ve restoranlar, 1 Haziran tarihine kadar bu şekilde hizmetlerine devam ediyor. 1 Haziran’dan sonra ise kafe ve restoranların ne şekilde hizmet vereceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

1 Haziran itibariyle pandemide yeni bir dönemin başlayacağı ve pek çok kısıtlamanın kaldırılacağı konuşuluyor. Ancak bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gözler Bilim Kurulu toplantısını çevrilirken, toplantıdan çıkacak kararlar, 1 Haziran’dan sonrası için belirleyici olacak. Bugün saat 16:30’da başlayacak olan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kafe ve restoranların durumunun da, Bilim Kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.


Son Güncelleme: 26.05.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu ToplantısıSağlık BakanlığıPandemiKafe Ve Restoranlar
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