Kafeler ve Restoranlar ne zaman açılacak? 15 Ocakta kafe ve restoranlar açılacak mı?

Hes Kodu şartıyla kafe ve restoranlar açılacak mı?

İçişleri Bakanlığının dün yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağının kalkmadığını açıklamasının ardından’taveların açılması merak konusu oldu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların vaka sayılarında olumlu sonuç vermesinin ardından normale hangi tarihte dönüleceği gündeme gelmişti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının henüz kalkmayacağı belirtildi. Gündemde olan 15 Ocak’ta hes kodu ile mekanların açılacağı haberlerinin de doğru olmadığı böyle bir kararın henüz verilmediği bildirildi. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre kafe ve restoranların sadece saat 24.00’a kadar paket servis yapabilecekleri açıklandı.