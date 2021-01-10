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Kafeler ve Restoranlar ne zaman açılacak? 15 Ocakta kafe ve restoranlar açılacak mı?

Aralık ayından bugüne kadar devam eden koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda kapalı kalan kafe ve restoranlar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kafe ve restoranların 15 Ocak'ta açılıp açılmayacağına dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 23:10
Kafeler ve Restoranlar ne zaman açılacak? 15 Ocakta kafe ve restoranlar açılacak mı?
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İçişleri Bakanlığının dün yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağının kalkmadığını açıklamasının ardından 15 Ocak’ta kafe ve restoranların açılması merak konusu oldu.

Hes Kodu şartıyla kafe ve restoranlar açılacak mı?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların vaka sayılarında olumlu sonuç vermesinin ardından normale hangi tarihte dönüleceği gündeme gelmişti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının henüz kalkmayacağı belirtildi. Gündemde olan 15 Ocak’ta hes kodu ile mekanların açılacağı haberlerinin de doğru olmadığı böyle bir kararın henüz verilmediği bildirildi. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre kafe ve restoranların sadece saat 24.00’a kadar paket servis yapabilecekleri açıklandı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 23:10
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Anahtar Kelimeler:
KafeRestoranKoronavirüs15 Ocak
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