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Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?

Kafe, restoran ve lokanlataların ne zaman açılacağına dair yapılan açıklama hakkında bilgi edinmek isterseniz bu haber sizin tüm meraklarınızı giderecektir.

25 Ocak 2021 Pazartesi 02:10
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
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Halk tarafından uzun zamandır cevap bekleyen ‘kafe ve restoranlar ne zaman açılacak’ sorusuna sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi. 

Koronavirüsle olan mücadele için alınan önlemler ve getirilen yasak ve kısıtlamalar, vaka ve ağır hasta sayısında beklenen düşüşü yarattı. Bu düşüşlerden sonra halk tarafından kısıtlamalar ne zaman kalkacağı merak konusu olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe, restoran ve lokanların açılma tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. 

Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak?

Koronavirüs vaka sayısı, kış aylarının başlamasıyla birlikte çok fazla derecede artmıştı ve koronavirüsle mücadele için pek çok kısıtlama kararı alınmıştı. Vaka sayıları düşmeye başlayınca kısıtlamaların ortadan kalkması durumu tekrar gündeme geldi. Kafe, restoran ve lokantalar için açılış tarihiyle ilgili beklenen açıklama sonunda geldi.

Başkan Erdoğan, duyurduğu açıklamada restoran, kafe vb. işletmelerle alakalı kısıtlamaların kabine toplantısında tekrardan göz geçirileceğini belirtti. İşletmeler ne kadar kısıtlamalar kalktığı takdirde denetime dikkat edeceğiz dese de çoğunlukla bir süre sonra dikkat etmediklerini bildiklerini ve başarılı bir şekilde ilerlenen bu zaman dilimini en başa döndürmeyi asla istemediklerini söyledi. Son verilere bakıldığı zaman bu durumun tekrar değerlendirip gereken adımların atılacağını özellikle belirtti. 

Bu işletmelerin 15 Şubat tarihinde açılmış olacağına dair dedikodular kulislerde geziyor fakat yeme içme işletmelerinin normal iş düzenine ne zaman dönebileceğiyle ilgili kesin bir bilgi verilmedi. İçişleri Bakanlığı, 20 Kasım sonrasında geçerli olacak şekilde uygulanması istenen tedbirlerle alakalı genelge yayımlamıştı. Bu genelgede bulunan maddelere göre; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmeler saat 10.00 ile 20.00 arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti için açık kalabilecek ve işletmeye müşteri kabulü olmayacaktı. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den itibaren sadece uygulamalar üzerinden ya da telefonla sipariş alıp paket servis yapabileceklerdi. 1 Aralık’ta gelen sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerle alakalı başka bir genelge yayınlanmış ve sokağa çıkma yasağının olduğu sürelerde restoran ve lokanta gibi işletmelerin çalışma zamanlarında yenilenme yapılmıştı. Bu doğrultuyla, lokanta ve restoran gibi işletmeler, sokağa çıkma yasağının olduğu haftasonlarında sadece saat 10.00 ile 20.00 arasında paket servis hizmeti verebililmektedir.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 02:10
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Anahtar Kelimeler:
KısıtlamalarKafelerRestoranlarLokantalar
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