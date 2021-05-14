kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?

17 günlük tam kapanma sürecinin bitimine az bir zaman kaldı. Tam kapanma sonrası vaka sayılarındaki düşüş ile yeni normalleşme planının nasıl olacağı ise merak ediliyor. Pazartesi kafeler açılıyor mu? Tam kapanma bitiminde kafeler ne zaman açılacak? gibi tüm soruların yanıtlarını haberimizde...
Pazartesi kafeler açılıyor mu?
Türkiye'nin 17 Mayıs ardından normalleşme planına göre okulların bu sene uzaktan eğitim ile tamamlaması, kafeler ve restoranların ise saat ve müşteri kotası ile açılaması bekleniyor.
Normalleşme çerçevesinde ilk öncelik olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği tartışılıyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği tartışılan konular arasında yer alıyor.