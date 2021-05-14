kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?

17 günlük tam kapanma sürecinin bitimine az bir zaman kaldı. Tam kapanma sonrası vaka sayılarındaki düşüş ile yeni normalleşme planının nasıl olacağı ise merak ediliyor. Pazartesi kafeler açılıyor mu? Tam kapanma bitiminde kafeler ne zaman açılacak? gibi tüm soruların yanıtlarını haberimizde...

Pazartesi kafeler açılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından dün Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" sözlerini paylaştı. Paylaştığı bu sözlerden sonra normalleşme planı merak konusu oldu.

Türkiye'nin 17 Mayıs ardından normalleşme planına göre okulların bu sene uzaktan eğitim ile tamamlaması, kafeler ve restoranların ise saat ve müşteri kotası ile açılaması bekleniyor.

Normalleşme çerçevesinde ilk öncelik olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği tartışılıyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği tartışılan konular arasında yer alıyor.