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Kafeler, çay bahçesi ve mekanlar kapanacak mı?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası yeni tedbirler açıklandı. Kafeler kapanıyor mu? Haberimizde yeni kısıtlamalara detaylı olarak yer verilmiştir.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:13
Kafeler, çay bahçesi ve mekanlar kapanacak mı?
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Kafeler kapanıyor mu? Kabine Toplantısında alınan kararlar neler?

13 Nisan Salı tarihli Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yaptı.

Erdoğan, Ramazan ayının ilk 15 günü kısmi kapanma olacağını belirtti. Hafta içi kısıtlama saatleri 05.00-19.00 olarak güncellendi. Yeni tedbirler yarın itibariyle geçerli olacak.

Mekânlar kapalı mı?

Kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri bayram sonrasına kadar hizmet veremeyecektir.

Güncel tedbirler

  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu durumlar haricinde şehirlerarası seyahat yapılmayacaktır.
  • 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşımada sınırlama
  • 8. Ve 12. Sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm kademeler uzaktan eğitim görecektir.
  • Lokanta ve benzeri yerler Ramazan ayı süresince paket servis sisteminde çalışacaktır.
  • Kına, düğün gibi organizasyonlar bayram sonrasına ertelenmiştir.
  • Oteller yalnızca kendi müşterileriyle hizmet sürecektir.
  • Konaklama tesisleri ve evlerde toplu iftar gibi faaliyetler olmayacaktır.

Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama: ‘’Sözlerime başlarken, milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ramazan şerifini tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi sağlık ve afiyetle bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum. ‘’

‘’ Görüldüğü gibi Türkiye'nin bölgesinde tüm taraflar için somut ve hayırlı neticelere ulaştırmak amacıyla yoğun gayret sarf ediyoruz. Hukuk ve ekonomi reformlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor, adım adım hayata geçiriyoruz. Sivil anayasa ülkemize kavuşturmak için titiz bir çabayla gayret ediyoruz. Ekonomi ve üretim tarafında işler iyi gidiyor. İhracatımız her ay rekor kırarken, fabrikalarımız gece gündüz çalışıyor. Taleplere yetişebilmek için sürekli yeni yatırımlar ve ilave istihdamlar yapılıyor. Türkiye'nin terör örgütleriyle, darbe heveslileriyle siyaset mühendisleriyle mücadelesinde kritik bir safhaya geldik. Ancak birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak aşabileceğimiz mücadelenin önünü tıkamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Salgında işleri aksayan tüm kesimleri destekliyoruz. Salgın tedbirleri sebebiyle faaliyetlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Sosyal destekte verdiğimiz katkı 60 milyar doları aşmıştır. Turizm sektörü tüm hazırlıkları tamamlamış bir vaziyette şartların normale dönmesini bekliyor. Ciro katkısından, kira yardımına, kredi imkanından hibelere kadar esnaflarımıza sahip çıkıyoruz. ‘’

Ramazan ayında yeni önlemler

‘’ AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir. ‘’



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
KafeYeni KısıtlamalarKabine Toplantısı
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