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'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi

Yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle Kasım ayında tamamen kapanan ve sadece paket servis için açık kalan kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerle ilgili'15 Ocak tarihinde HES kodu ile müşteri almak şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi.

08 Ocak 2021 Cuma 00:25
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi
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Yaz aylarında başlayan normalleşme sonra kış mevsimi ile birlikte artan koronavirüs vakaları sebebiyle tekrardan yeni tedbir ve sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulama alındığı bu süreçte, kafe, restoran vb. işletmeler içeride müşteri olmayacak şekilde sadece paket servis olmak şartıyla açık kalabiliyor.

Paket servis uygulamasına Kasım ayında geçilmesiyle birlikte bir çok mekan sahibi gelir kaybı yaşaması sebebiyle zor günler geçirirken,15 Ocak tarihinden sonra restoran, kafe, pastane, lokanta vb gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı iddiaları da bir süredir konuşulanlar arasındaydı.

"GEVŞEME İÇİN HENÜZ ERKEN"

Fakat az önce gazeteci Candaş Tolga Işık'ın paylaşımına göre, hükümet yetkileri bu iddialara açıklama getirdi. HES koduyla 15 ocak tarihinden sonra açılabilmek iddialarını yetkilere soran Işık, aldığı cevap doğrultusunda böyle bir kararın olmadığını, henüz bu tip gevşeme için erken cevabı aldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuyla ilgili olarak önümüzde ki süreçte salgının seyrine göre karar alınması beklenirken, bir çok uzman bu tip gelişmeler için Şubat ayını işaret ediyor.



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:25
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HESHes KoduKafeler Açılacak Mı
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