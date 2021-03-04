Kafe ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi illerde açıldı? Yeni alınan kararlar neler?

Koronavirüs ile mücadele doğrultusunda getirilen kısıtlamalar günlük yeni vaka sayılarında önemli derecede etkisini gösterdi. Düşen yeni vaka sayılarından sonra kafe, kıraathane ve restoranların hangi tarihte açılacağı merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları sonrasında belli oldu. Kafe ve restoranlar açıldı mı? Bugün kafeler açılacak mı? Kafelerin açılacağı iller hangileri? Soruları vatandaşlar tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Kafeler restoranlar açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kontrollüdöneminin başladığını duyurdu.

Konuşması esnasında restoran ve kafelerin faaliyetleri hakkında da açıklamalar yapan Erdoğan, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir." İfadelerine yer verdi.

Kafelerin açıldığı iller hangileri?

Düşük riskli iller (mavi):

Orta riskli iller (sarı):

Yüksek riskli iller (turuncu):

Çok yüksek riskli iller (kırmızı):

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şınak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.Edine, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.