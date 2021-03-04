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Kafe ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi illerde açıldı? Yeni alınan kararlar neler?

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalara yer verdi. Yapılan açıklamalar sonrasında normalleşme sürecine girildiğini belirten Erdoğan, açılacak olan işletmeler hakkında bilgi verdi. Verilen bilgiler doğrultusunda hangi illerde kısıtlamaların kalktığı merak edilmeye başlandı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:46
Kafe ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi illerde açıldı? Yeni alınan kararlar neler?
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Koronavirüs ile mücadele doğrultusunda getirilen kısıtlamalar günlük yeni vaka sayılarında önemli derecede etkisini gösterdi. Düşen yeni vaka sayılarından sonra kafe, kıraathane ve restoranların hangi tarihte açılacağı merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları sonrasında belli oldu. Kafe ve restoranlar açıldı mı? Bugün kafeler açılacak mı? Kafelerin açılacağı iller hangileri? Soruları vatandaşlar tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Kafeler restoranlar açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kontrollü normalleşme döneminin başladığını duyurdu.

Konuşması esnasında restoran ve kafelerin faaliyetleri hakkında da açıklamalar yapan Erdoğan, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir." İfadelerine yer verdi.

Kafelerin açıldığı iller hangileri?

Düşük riskli iller (mavi):

 Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şınak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

Orta riskli iller (sarı):

 Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

Yüksek riskli iller (turuncu):

 İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli iller (kırmızı): 

Edine, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:46
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Anahtar Kelimeler:
KafeRestoranCumhurbaşkanıErdoğanIlNormalleşme
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