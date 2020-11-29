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Kafe tuvaletinde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen o sapık tutuklandı

İstanbul Maltepe'de bulunan bir kafede Z.Y. adlı kadını ilk önce darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediği daha sonra tuvalette genç kadının elbiselerini yırtarak cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Umut K. adlı şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

29 Kasım 2020 Pazar 23:56
Kafe tuvaletinde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen o sapık tutuklandı
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Bir süre önce Maltepe'de bir kafede 23 yaşındaki Z.Y. adlı kadını taciz ettiği iddia edilen Umut K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İddialara göre Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada Umut K.’nin Z.Y. kişiye tacizde bulunduğu yönündeydi. Verdiği ifadede Z.Y. adlı kişi 40 yaşındaki Umut K. ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, ve daveti üzerine Maltepe’de bir kafeye bir arkadaşı ile birlikte gittiklerini anlattı.

Bir süre kafede oturduktan sonra arkadaşının mekândan ayrılarak kendilerini yalnız bıraktığını söyledi. Bir süre Umut K.'nin kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını kendisinin karşı çıkarak bardakla Umut Kaçar’a vurduğunu bunun ardından sinirlenen Umut Kaçar’ın kendisini darp ettiğini anlattı.

Darp edilen Z.Y daha sonra mekânın tuvaletine sürüklendiğini burada elbiselerinin Umut Kaçar tarafından yırtılarak istismarda bulunulduğunu söyledi. 

Z.Y verdiği ifadesinde başından geçen olayları anlatmış daha sonra tutuklanan Umut Kaçar mahkeme tarafından suçlu bulundu.

CHP'Lİ YARKADAŞ'DAN AÇIKLAMA: İNSANLIK DIŞI BİR SUÇ İŞLEMİŞ

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan U.K'nin adı karışan bu cinsel saldırı olayına sessiz kalamayacağını belirterek tutuklanarak cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlediğini ve partinin değerlerine leke sürdüğü için hemen partiden atılması gerektiğini belirtti.

Yarkadaş daha sonraki açıklamasında CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticilerinin kendisini aradığını ve perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırı sonrasında saldırgan U.K.'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini ekledi.



Son Güncelleme: 29.11.2020 23:56
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Anahtar Kelimeler:
MAltepeTaciz
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