Kafe, lokanta ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu, işletmeler açılacak mı?

Getirilen kısıtlamalar doğrultusunda kafe, restoran ve lokantalar kapatılmış ve yalnızca paket servise geçilmişti. Konu ile alakalı yeni gelişmeler yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda vakaların belli bir sayı altına düşmesi ile esnaflara yönelik olan kısıtlamaların kademeli şekilde azaltılacağına değindi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, kısıtlamalar kapsamında lokanta/restoran ve kafeler yalnızca paket servisi veya gel-al işine geçmişti. Bu iş için saat 20.00’ye kadar izin verilirken, 20.00-24.00 saatleri arasında ise yalnızca paket servisi yapılacaktı. Bu işlem cumartesi Pazar ise 10.00-24.00 saatleri arasında paket servisi veriliyor.