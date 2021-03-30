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Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ödemesi ne zaman verilecek? 1500 TL pandemi destek başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda 1500 TL destek ödemesi hakkında konuştu. Dün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra alınacak yeni önlemler açıklandı. Yüzde 50 çalışma kapasiteyle hizmet veren kafe, lokanta ve restoranlara destek ödemesi verileceği duyuruldu. İşte detaylar...

30 Mart 2021 Salı 23:51
Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ödemesi ne zaman verilecek? 1500 TL pandemi destek başvuruları ne zaman başlayacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nda 1500 TL destek ödemesi hakkında konuştu. Açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

 "Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayısıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır."

1500 TL destek ödemesi için başvurular

Kabine Toplantısı ardından açıklanan kısıtlamalarda kafeler, restoranlar ve lokantalar %50 kapasite ile çalışma izninin yanı sıra bir de destek müjdesi verildi. Destek kapsamında 1500 TL verileceği duyuruldu.

Bu destekten yararlanmak isteyenler Ticaret Bakanlığı üzerinden başvuru yapacak. Bunun yanı sıra daha önceden destek alan kişilerin tekrar destek alıp alamayacağı resmi açıklama sonrasında belli olacak.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:51
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Anahtar Kelimeler:
KafeRestoranPandemiVirüsÖnlemlerDestek
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