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Kafe Açmak İçin Nerelere Başvurulmalı? Kafe Açmak İçin İstenen Belgeler

Günümüzde kendi işinin patronu olmak isteyen kişiler kafe açmak için neler yapılması gerektiğini merak etmektedirler. Aynı zamanda kafe açmak için gerekli olan birtakım belgeler de bulunmaktadır. Gerekli işlemlerin ardından kafeler açılıp işletilebilmektedir…

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:58
Kafe Açmak İçin Nerelere Başvurulmalı? Kafe Açmak İçin İstenen Belgeler
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Günümüzde kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar kafe açmak için ne gibi adımların atılması gerektiğini araştırmaktadırlar. Kafelerin açılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler temin edilmeden vatandaşların kafe açmaları mümkün olmamaktadır.

Kafe Açmak İçin Nerelere Başvurulmalı?

  • Kafenin açılacağı bölgenin bağlı bulunduğu belediyelere
  • Kafenin alanına giren vergi dairesine
  • Esnaf kefalet odasına

Kafe Açmak İçin İstenen Belgeler

Kafelerin açılabilmesi için öncelikle bir mevzuata uyulması gereklidir. Bu mevzuatlar her belediyede farklı olabilmektedir. Bu yüzden serbest bir muhasebeci mali müşavir ile anlaşma sağlanarak sürecin devam ettirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki kısıda vergi dairesine gidilerek evrak kayıt servisinden kayda alınması gereken belgeler yer almaktadır;

  • Doldurulmuş işe başlama tutanağı
  • Noterden ya da muhtardan onaylanmış olan kimlik belgesi
  • İkametgah senedi
  • İmza beyannamesi
  • Başvuru dilekçesi
  • Kafe açılacak olan yerin mülk sahibi olunması durumunda tapu senedi, kiracısı olunması halinde ise kira sözleşmesi gerekli olmaktadır.

Vergi Dairesine Onaylatıldıktan Sonra Ne Yapılmalı?

İlgili dosyaların vergi dairelerine onaylatılması ardından 2 gün içinde kafe için belirtilmiş olan adrese kontrol için gelinmektedir. Memurlar ilgili denetlemeleri yapmaları sonrasında tespit yoklaması gerçekleştirirler. Bu yoklamaya göre vergi dairesine tekrar giderek vergi levhasının onaylatılması lazımdır. Bu süreç içinde yazarkasaların temin edilmesi gerekmektedir. Sonrasında belediye üzerinden iş yeri açma ruhsatı alınmaktadır.

Belediyelerden Alınması Gereken İzinler

  • Kafenin açılacağı yerin tapuda konut olarak gözükmesi halinde; kat mülkiyetine sahip olan özel ve tüzel bireylerin oy birliği ile kafenin açılmasını onayladıklarına dair dilekçe vermeleri lazımdır.
  • Kafenin yerinin tapuda iş yeri olarak görünmesi durumunda; kat mülkiyetine sahip olanların oy birliği kararını gösteren dilekçe ile belediyeye gidilmesi lazımdır.
  • İnsanların sıklıkla kullandığı açık alanlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yetkililer ile görüşme yapılması lazımdır.
  • Patlayıcı, yanıcı ve gaz dolumu ile alakalı yerlerden bilir kişilerin tespit ettiği uzaklıkta olduğunun belirtilmesi lazımdır.
  • Karayolunun işlek olduğu bir yerde kafe açılması durumunda; trafik güvenliğinin yeterli derecede sağlanmış ve gerekli bütün önlemlerin de alınmış olması lazımdır.
  • İtfaiye raporu istenmektedir.
  • Kafe açmak isteyen kişinin yabancı uyruklu olması halinde iş yeri açması ve çalıştırılması için izninin olması lazımdır.
  • İş yeri açma ruhsatı belediyelerden alınmaktadır. Fakat bu ruhsatı elde etmek için öncesinde vergi dairesinden vergi levhasının ve diğer gerekli evrakların alınması lazımdır.

Kafe Açmak İçin Belediyelere Verilmesi Gereken Belgeler

  • Vergi dairesinden alınmış olan vergi levhasının 2 adet fotokopisi talep edilmektedir.
  • Kafe açmak için tutulan binanın imar durumunu gösteren belge talep edilmektedir.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik belgelerinin hem aslı hem de fotokopisi istenmektedir.
  • Kafe açılacak olan mekanın sahibi olunması durumunda tapu belgesi, kiracısı olunması halinde ise kira sözleşmesi istenmektedir.
  • Portör muayene kartı lazımdır.
  • İşletmede yangın söndürme tüpünün olduğunu gösteren fatura talep edilmektedir.
  • İşletme sahibinin esnaf odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge lazımdır.
  • Kafenin açılacağı yerin mülk sahiplerinin oy birliği ile imzaladıkları dilekçeleri verilmelidir.
  • Kafenin okul ve cami gibi yerlere mesafesinin ne kadar olduğunu gösteren kroki istenmektedir.
  • İtfaiyenin verdiği olumlu belge raporu lazımdır.
  • Nüfus cüzdanı kayıt öneği ve adli sicil kaydı talep edilmektedir.
  • Kafe açılacak olan bina hakkında yapı sağlamlığını ifade eden belge verilmelidir.

İşyeri Açma Ruhsatı Alabilmek İçin Gereken koşullar


Kafe açmak isteyen kişilerin ruhsatlarını elde edebilmeleri için okula 100 metreden daha yakın olmayan bir yer seçmeleri lazımdır. Ayrıca seçilen yerlerin 40 metrekareden daha küçük olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda en azından 25 kitaptan oluşan bir kitap ve gazete köşelerinin olması lazımdır.

Esnaf Kefalet Odasının İstediği Belgeler

Esnaf Kefalet Odasına gidilmeden önce belediye üzerinden sıhhi ruhsatın alınması gerekmektedir. Sonrasında odada kayıt olunması lazımdır.

Kafe Açmak için Esnaf Kefalet Kredisi Kullanmak

Bu krediyi çekmek isteyenlerin kefalet odasına kayıt olmaları ardından 6 ay geçmiş olması gerekmektedir. Bu sürenin geçmesi ardından kredi çekilebilmektedir. Krediyi çekebilmek için son 5 sene içinde KOSGEB kredilerinden faydalanılmamış olunması lazımdır.

Kafe Açmak İçin Gereken Malzemelerin Ortalama Masrafı

Aşağıdaki kısımda ortalama bir kafe için harcanmakta olan birim fiyatlar yer almaktadır. Açılacak olan kafenin boyutuna ve lükslüğüne göre fiyatlarda oynama olabilmektedir.

  • Sandalyeler için adet başı 200 TL harcanmaktadır.
  • Masalar için tane başına 700 TL verilmektedir.
  • Buzdolabı ortalama 3.500 TL’dir.
  • Dondurucu için ortalama 2.500 TL gerekmektedir.
  • Fritöz ortalama 800 TL’dir.
  • Fırın için 2.300 TL’nin gözden çıkartılması lazımdır.
  • Tost makinesi için 700 TL ödenmektedir.
  • Bulaşık makinesi için 2.000 TL harcanmaktadır.
  • Çay makinesi için 1.500 TL lazımdır.
  • Kahve makinesi tutarı ortalama 1.000 TL’dir.
  • Masalar için gerekli olan malzemeler masa başına 100 TL’dir.
  • Yazarkasa için ödenecek tutar 600 TL civarındadır.
  • Dekorasyon için ortalama 25.000 TL harcanması gerekebilmektedir.


Son Güncelleme: 27.08.2020 15:58
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