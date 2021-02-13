Kadir Topbaş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İBB eski belediye başkanı Kadir Topbaş uzun süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

76 yaşındaki Kadir Topbaş geçtiğimiz aylarda koronavirüs hastalığına yakalanmış ve tedavisine hastanede devam edilmekteydi.

Hastanede gördüğü tedavi sonrasında korona virüsü atlatan ancak daha sonra tekrardan bağışıklık sisteminin çökmesi ve organ yetmezliği sebebiyle tekrardan yoğun bakıma alınan Topbaş bugün hayatını kaybetti. Üzücü haberi Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş sevenlerine duyurdu.