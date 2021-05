Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve meali : Diyanet Tefsiri

Kadir suresi İslam aleminde Kandil ve Mübarek Ramazan ayında en çok araştırılan konu olan sureler arasında bukunuyor. Kadir Suresi Kuran-ı Kerim'de yer alan 97. sure olarak bilinmektedir. Kadir Suresinde Kadir Gecesinin önemi ve Kuran-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlandığı anlatılır. 5 ayeti kerime şeklinde yer alan Kadir Suresi bu özel gecenin önemi anlatmaktadır. İlk ayeti kerimede doğrusu biz onu (Kuran-ı) Kadir gecesinde indirdik şeklinde buyrulmuştur. İşte merak edilen Kadir Suresi Türkçe meali ve Arapça okunuşunun yanında diyanet tefsirini haberimizin içinde bulabilirsiniz.

Kuran-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadr Suresi 5 ayetten oluşmaktadır. Kadr Suresin'de Kadir gecesininden bahsedilmesi sebebiyle sure bu isim verilmiştir. Surenin Mekke'de indirildiği düşünülmektedir.Fakirler için zenginlik, zayıflar için izzet ve şeref olan Kadr süresinin faziletleri ve sırları hem kur’anı kerim’de hemde Hz Peygamberimizin (s.a.v) Hadisi şeriflerin’de bulunmaktadır.. Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ayrıca bu gecenin de önemi anlatılmaktadır. Aynı zamanda Kur’an’da aynı isimde olan bir sûre daha vardır. İşte Kadr süreside kendi adını taşımaktadır. Bu sûre-i şerîfe çok değerli olamsının yanı sıra hayır ve zenginlik talebi için de sürekli okunan meşhur bir sûredir. Hâssalarından bazılarından bahsedecek olursak. Biliyorsunuz ki her surenin bir çok özelliği mevcuttur. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla birlikte herbirinin ayrı bir özellikleri bulunmaktadır. Kur’ân-ı kerîm okurken, bunun Allahü Teâlâ’nın kelâmı olduğunu hatırlanmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak, mühim sünnettir. Okuyanlara verilen sevâbların aynısı, dinleyenlere de geçer.

Kadir Suresi okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresinin anlamı, meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Konusu

Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin değeri anlatılmaktadır.

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlarında yer almaktadır. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini anlatmak üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gece böyle bir isme sahip değildi. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça bir şekilde ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği ifade edilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu bilinmektedir; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.

Bununla yanında, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu nedenle Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğuna dair genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetler baz alındığında da Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini engellemek gibi bazı neden ve hikmetlerle açıklanmıştır.