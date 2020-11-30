Kadir Şeker'in kurtardığı kadın Ayşe Dırla eroinle yakalandı

Gelen bilgilere göre Konya İl Emniyet ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik bir operasyon başlattı. Merkez Karatay ilçesi ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde bir miktar eroin bulundu. Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak için katil olmuştu

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KADİR ŞEKER KADINI KURTARMAK İSTERKEN KATİL OLMUŞTU

Göz altına alınan ve araç içerisinde bulunan bir bayan bir erkek şüphelilerden 35 yaşındaki Ayşe Dırla’nın 1 yıl önce sevgilisinden şiddet görürken Kadir Şeker tarafından kurtarılırken sevgilisi ölen kadın olduğu öğrenildi.

Uzun süre kamuoyundan düşmeyen ve hala konuşulan Kadir Şeker parkta şiddet görmekte olan Ayşe Dırla’yı kurtarmak istersen sevgilisi Özgür Duran’ı bıçaklamış ve 15 yıl hapis cezası almıştı. Daha sonra alınan bu ceza mahkeme tarafından 2,5 yıla indirilmişti.

Araç içerisinde 26 yaşındaki sevgilisi Murat .H. ile birlikte 900 gram eroin ile yakalanan Ayşe Dırla hakkında "uyuşturucu madde ticari yapmak" suçlarından işlem yapıldı.

İfadeleri için karakola götürülen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

