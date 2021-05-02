Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? 2021 Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi Diyanet Vakfı'nın takvimine göre bu yıl Ramazan ayı içerisinde 26.güne denk gelen 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecektir. Kuran-ı Kerim’de Kadir Suresinde Kadir gecesiyle ilgili bahsedilmektedir.

Şüphesiz ki biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’in indirildiği gece olarak geçmektedir.. Kadir Gecesi’nin hangi gecede indirildiği tam olarak bilinmemektedir ancak , Ramazan ayının 26.günü ve 27. gününün gecesinde idrak edilmektedir. Hz.Muhammed bu konuda ‘’ Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" diye buyurmuştur. Peki, Kadir Gecesi’nde ibadet nasıl yapılır?

Kadir Gecesi’nde ibadet etmek

1-Gece vakti bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak ya da namazın dışında Kadir sûresi okunmalıdır.

2- Bu dua Kadir Gecesi'nde okunmalıdır: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

3- Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okunması sevap kazandıracaktır.

4- O gecede İlmihalden de biraz okuyabilirsiniz.

5- Gönlünüzce İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapılması ya da sadaka verilmesi Kadir Gecesi için önemlidir.

6- Gece seher vaktinde iki rekât namaz kılınnmalıdır.

7-Her ne kadar gece de önemli olsa da o günün gündüzünde de namaz kılıp ,Kuran-ı Kerim okuyarak günü değerlendirebilirsiniz.

Kadir Gecesi'nde günahlarımız için tövbe etmeliyiz. Geçmiş günahlarımız için Allah'a sığınmalı ve dua etmeliyiz. Bu gece , Allah tüm duaları kabul edecektir. Kuran-ı Kerim okunmalı ve kendimizi sorgulamalıyız. Ramazan'ın son 10 günü çok değerlidir. İnsanlar bu son 10 günü iyi değerlendirmelidir. Kadir Gecesi'nde 4 rekat ya da 12 rekat namaz kılınmaktadır. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra kılınmaktadır. Gün ağarıncaya kadar Kadir Gecesi namazını kılabilirsiniz.