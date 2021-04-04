Kadir gecesinin önemi nedir?

Kadir Gecesi nedir ve niçin kutlanmaktadır?

Her sene olduğu gibi bu senede Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadir gecesi ile ilgili duyurularını Diyanet TV kanalı aracılığı ile sunacak. Kadir gecesi bütün İslam aleminin kutsal ilan ettiği mübarek gecelerden birisidir. Önemi ise bu mübarek günün gecesinde Kur’an-ı Kerim’in indirilmesidir. Kur’an-ı Kerim ramazan ayının içinde indirildi. Kadir Gecesinin genelde denk geldiği gün ise Ramazan Ayı’nın 27’nci günü olarak bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim, yani İslam aleminin kitabı indirildiği gecedeyse birden fazla faziletin ve alametin varlığına sahip olduğu düşünülür. Bu tarafıyla diğer gecelerden ayrılmaktadır.

Kadir Gecesinin İslam alemi için taşıdığı önem

Kadir Gecesi öteki kandillerden farklı kılan birtakım özelliklere sahiptir. Bunların en başı ise bu gecenin özel ayetler ve surelerin indiği gece olmasından dolayıdır. Kadir Gecesi’ne özel bir şekilde indirilen ayetlerin bulunduğu Kadr Suresi, adeta bu gecenin öneminin altını çizmiştir.

Kadr Suresi Arapça’da nasıl okunur?

Kadr Suresi’nin Latin alfabesine çevirisi

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadr Suresi 97/3 ayeti ile karşımıza çıkan mealde olduğu gibi; Kadir Gecesi, içinde Kadir Gecesi taşımayan 1000 aydan çok daha hayırlı olmaktadır. Bu denli önem teşkil eden gece en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde edilecek dualar ve afların kabul edilmesi için en büyük fırsatların başında geldiği bir gecedir. Bu gecenin değerlendirilmesi için kişinin bütün samimi duyguları ile dua etmesi ve af dilemesi gerekmektedir. Allah’a en derin düşüncelerini ve imanını iletmesi kişiye bağlıdır.

Kadir Gecesi mübarek Ramazan ayı içerisinde son 10 günlük bir zamana denk gelmektedir. Özellikle bu günler geldiğinde Peygamberin dünyalık işlerden çekildiğini ve tamamen iman ile meşgul olduğu bilinmektedir. İslam aleminin de en azından 1 gün olsa bile dünyalık işlerinden çekilip iman etmesi söylenebilecek en güzel tavsiyelerden bir tanesidir.

Kadir Gecesi’nin neden bu denli önem taşıdığıyla ilgili bilinçlenen Müslümanların buna layığıyla dua etmesi ve af dilemesi; rahmet kapılarının sonuna kadar açılmasına ve geçmişte işlenen günahların kabul edilmesine tekabül edecektir.

Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? (2021)

Kadir Gecesi Ramazanın 27’nci gecesi olarak karşımıza çıkacak ve 8 Mayısıs Cumartesi gününe denk gelecektir.

Kadir Gecesinin başlangıç günü ve bitişi?

Kadir Gecesi Ramazan ayının 20’nci gecesinden sonrasında başlamaktadır ve arefe gününe kadar olmakta olan bir süreç zarfında geceye denk gelecektir. Kadir Gecesinin Ramazan ayının bitiminde, yani son 10 günün içinde bir geceye denk geldiği bilinmektedir. Bu süreci Peygamber Hz. Muhammed itikaf ile geçirmekteydi. Lakin İslam alemi içerisinde genel kanı bu gecenin Ramazan ayının 27’nci geceye denk geldiği yönünde olmuştur. Yani bu sene Kadir gecesi 8 Mayısıs Cumartesi tarihine denk gelecektir. Geceye özel televizyonlarda ve online platformlarda kutlanacaktır.

Kadir Gecesi ile ilgili alametler ve kadir gecesinin sahip olduğu anlam

Kadir Gecesi Leyletü-l Kadr ramazan ayı içinde son 10 gün kala gerçekleşmektedir. Bu gecenin Allah’a yakın ve doğru olan kişilerin arasına girilebilmesi adına duanın her türlü hali kabul edilmektedir. Bunun adına İslam alimi insanlar Kadir Gecesi alametleri ile ilgili birtakım ipucu bırakmıştır. Bu alametlerin içerdiği günler tam olarak bilinmediğinden dolayı son 10 gecede İslam aleminin imana odaklanması önerilmektedir.

Kadir Gecesiyle alakalı bir ayet şunu der;

“Kadir Gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zarif ve kızıl olarak doğar. (Taberani)

Kur’an-ı Kerim 97’nci suresi olarak geçen Kadr Suresi; içeriğinde açıkçası belirtilen Kadir Gecesi adına alimler tarafından yapılan alametlerin tanımı şöyledir;

*Kadir gecesinde hava sakindir, açıktır ve sessizdir.

*Kadir gecesi ne sıcak olur ne de soğuk.

*Kadir Gecesinin sonrasındaki gün sabahı güneşin kızıl ve şuasız doğduğu görülür.

Kadir Gecesi’nde ne yapılmalıdır? Kadir Gecesi nasıl ihya edilmeli?

*Tesbih namazı kılınmaktadır.

*Bol bol Kur’ın-ı Kerim ve özellikle Kadr Suresi isteğe bağlı okunabilirmektedir.

*Peygamber için Salavat-ı şerif getirilmelidir.

*Bolca tevbe-i istiğfar edilir.

*Kadir gecesi mümkün ise itifaka girilir.

Kadir gecesi ile ilgili Diyanet tarafından yapılan açıklamalar

Kadir gecesinin önemi ve konu ile ilgili en önemli açıklamalar Diyanet TV tarafından bir araya toplanmıştır;

Ramazan Bayramı hangi güne denk gelir

Kadir Gecesi 2021’un hangi güne denk geldiği sorulduğunda insanların hemen aklına Ramazan Bayramı’nın geçmişi sorgulanır. Çünkü Ramazan’ın 27’nci gecesinden 3 gün geçtikten sonra Ramazan Bayramı gelmektedir.

Ramazan Bayramı 2021 senesinde 13 Mayısıs Perşembe tarihiyle 15 Mayısıs Cumartesi günleri arasına denk gelecek ve bütün İslam alemi tarafından kutlanacaktır.