Kadir gecesinin alametleri nelerdir?

Ramazan ayının sonuna az bir süre kaldı. 11 ayın sultanı Ramazan’ın bitimine 1 hafta kala İslam dünyasında Kadir Gecesi heyecan yaşanmaya başladı. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27’inci günü olmakla beraber her sene Müslümanlar tarafından eda edilmektedir.

Kadir Gecesi İslam dini için en özel ve anlamlı günlerden biridir. Bu kutsal günde Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır.

Kadir Gecesi alametleri

Dini düşünürler, Kadir Gecesini anlamak için şu ifadeleri kullanmaktadır; “Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.”

Ubeyd bin Ömer hazretleri Kadir Gecesi için; “denize indim, deniz suyunu içtim, tuzlu değil, tatlı ve hoş idi” der.

Kadir Gecesi Ramazan ayının hangi günüdür?

Kadir Gecesi’nin tam tarihiyle ilgili kesin bir tarih olmamakla birlikte Ramazan ayı içerisinde olduğu kesindir. Bakara suresinde bu ifadeye yer verilmiştir. Ayrıca bazı hadis-i şeriflerde Ramazan ayının son on gecesi içinde, son on günün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde olduğu ifade edilir.

Kadir Gecesi’nin alameti o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır. (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.)

Hadis-i Şeriflerde Kadir Gecesinde Müslümanların uyanık olmaları ve o geceyi ibadet ve zikirle geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

Kadir Gecesi hangi gün?

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27’inci günüdür. 2021 yılında Ramazan ayının 27’inci günü ise 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi 8 Mayıs’ı 9 Mayıs’a bağlayan gece eda edilecek.

Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetler

Kadir Gecesi’nde Ramazan ayının sonları olması hasebiyle Müslümanların teravih namazı kılması, imkan olması halinde ise itikafa girilmesi tavsiye edilir. Bu kutsal gecede mümkün olduğu kadar tövbe edilmeli, kaza namazları kılınmalıdır. Bunun yanı sıra Hz. Muhammed Kadir Gecesi’nde 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua edilmesini buyurmuştur.