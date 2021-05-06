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Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi

Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiğinin araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi bu gün mü, Kadir Gecesi ramazan ayının kaçıncı gününe denk geliyor? Dizinime göre Regaip Miraç, Berat, Kadir ve Mevlit Kandili 2021 yılında hangi günlere denk geliyor? Ayrıntılı bilgilerin yer aldığı 2021 yılı dini günler ve kandillerin tarihi haberimizde.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:24
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
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Kadir Gecesi ramazan ayının 27. gününe denk gelmektedir. 2021 yılı için Kadir Gecesi ramazanın 27. günü olan 8 Mayıs Cumartesiyi 9 Mayıs Pazara bağlayan geceye denk gelmektedir. Müslüman ailemi içim büyük önemi olan Kadir Gecesine bugünden itibaren iki gün kaldı. İbadetlerini yerine getirmek için gün sayan Müslümanlar 2021 yılı kandil günlerini araştırmaya başladı.

2021 yılı kandil tarihleri

Regaip Kandili 14 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlit Kandili 17 Ekim 2021 Pazar

2021 Yılı Dini Günler ve Kandillerin Yer Aldığı Takvim

Kadir Gecesinde yapılması gerekenler

Kadir Gecesi inanlar için geçmiş günahların affedileceği bir gecedir. Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız mübarek günlerde Müslümanlar Allahtan mükâfatlarını bekleyerek günahlarını affetmesini istemektedir. İnanlar Kadir Gecesinde ‘ Allah’ım! Sen affedicisin affı seversin beni de affet’ şeklinde dua ederler. Geçmişte yapılan hatalar ve günahlar için tövbe edilerek geçirilen Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Peygamber efendimiz ramazan ayının son on günü inzivaya çekilir dünyevi işlerden uzaklaşır geceleri daha çok ibadet ve dua ederdi. Müslüman âlemi dini günlerde ve Kadir Gecesinde ibadetlerini yerine getiri Peygamber efendimizin sünnetini yerine getirmek amacıyla Allah’tan af dilemektedir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiRamazan AyıKandil Günleri
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