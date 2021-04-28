İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği gece olarak kabul görmektedir. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gününde saklı olduğuna inanılmaktadır. Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:42
Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?
Takip Et:

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadir Gecesi’nin 8 Mayısıs’ta idrak edileceğini duyurdu. 

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi, Kadir Suresi’nde anlatılmaktadır: 

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." 

Hz. Muhammed (s.a.s), Kadir Gecesi’nin önemini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) diyerek ifade etmiştir. 

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” olarak anlatmıştır. 




Son Güncelleme: 28.04.2021 17:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiHangı GünKaç Gün Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Fitre ve fidye aynı mıdır, aralarındaki fark nedir?
2021 Fitre ve fidye aynı mıdır, aralarındaki fark nedir?
Hıdırellez nedir, neden kutlanır? 2021 Hıdırellez ne zaman, hangi gün?
Hıdırellez nedir, neden kutlanır? 2021 Hıdırellez ne zaman, hangi gün?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olacak?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olacak?
THY pilot alımı şartları nelerdir? 2021 THY pilot alım güncel şartları
THY pilot alımı şartları nelerdir? 2021 THY pilot alım güncel şartları
28 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları kaçta açıklanacak?
28 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları kaçta açıklanacak?
21 günlük tam kapanma yasakları ne zaman, hangi gün başlıyor? Tam kapanma yasakları tarihi
21 günlük tam kapanma yasakları ne zaman, hangi gün başlıyor? Tam kapanma yasakları tarihi

Popüler Haberler

Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?
Göztepe Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fatih Altaylı Galatasaray üyeliğinden neden çıkarıldı?
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
FED faiz toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
PYBS Burs parası ne zaman yatar, yattı mı? Burs parası sorgulama 2021
Seksenler dizisinde Mikser Melahat karakterine Özlem Tokaslan hayat veriyor
Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesi
Şok Market Alcatel 1T 10'' tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Çukur 126. bölüm fragmanı 26 Nisan 2021 Pazartesi
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2021 kalıcı makyaj hakkında bilgiler
PTT kart numarası nerede yazar? PTT kart numarası ile iban sorgulama
İŞKUR 25 Nisan 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? 2021 Bordo bereliler ne kadar maaş alır?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olacak?
Hıdırellez nedir, neden kutlanır? 2021 Hıdırellez ne zaman, hangi gün?
28 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları kaçta açıklanacak?
Rize Beşiktaş maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? Rize BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kayserispor Denizlispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Denizli Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yerli aşının ismi ne olacak? Yerli aşının ismi açıklandı! Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.