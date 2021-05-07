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Kadir Gecesi'nde tesbih namazı saat kaçta kılınır, kaç rekat kılınır?

8 Mayıs'ta Kadir Gecesi'nin idrak edilecek olmasından dolayı birçok kişi tesbih namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. Peki 'Kadir Gecesi'nde tesbih namazı saat kaçta, kaç rekat ve nasıl kılınır?' sorularının yanıtlarını yazımızdan bulabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:35
Kadir Gecesi'nde tesbih namazı saat kaçta kılınır, kaç rekat kılınır?
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İslam aleminin en mübarek günlerinden biri olan Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında tesbih namazı da bulunuyor. Tesbih namazının kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını birçok kişi araştırmaya başladı.

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Tesbih namazı,  insan yaşamında bir defa da olsa kılması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam 10 yararı olan birşey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın 10 türlü günahını Allah bağışlar.” deyip bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir. Hz. Abbas ise bu namazı her gün kılamayacaklarını söyleyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, sene bir ya da ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekat olarak şu şekilde kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilip namaza başlanır. Sübhaneke’den sonra 15 defa “Sübhanellâhi ve’l-hamdülillâhi vela ilahe illallâhü vâllahü ekber” denir. Sonra euzü besmele çekilir, Fatiha ve bir sure okunduktan sonra 10 defa daha “Sübhanellâhi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illâllahü vallâhü ekber” denilir. Bu tesbih, rükuya varınca 10 defa, rükudan doğrulunca 10 defa, birinci secdede 10 defa, secdeden kalkınca 10 defa, ikinci secdede 10 defa söylenir. Böylelikle her rekatta 75 tesbih yapılmış olunur. İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 defa tesbih okunur, sonrasında besmele çekilip Fatiha ve bir sure okunup 10 defa tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekat tamamlanmış ve toplam 300 tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren birşey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

Kadir Gecesi namazı saat kaçta?

Kadir gecesinde namaz vakti, yatsı namazından hemen sonra başlayıp ve imsak vaktine kadar devam eder.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:35
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