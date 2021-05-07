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Kadir Gecesi'nde ne olmuştur? Kadir Gecesi'nin faziletleti nedir?

Kadir Gecesi bu sene 8 Mayıs Cumartesi gecesine denk gelmektedir. Bu özel gecenin öneminin ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki bin geceden daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

07 Mayıs 2021 Cuma 21:42
Kadir Gecesi'nde ne olmuştur? Kadir Gecesi'nin faziletleti nedir?
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Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’ni vatandaşlar ibadet ederek ve bolca dua ederek geçirmektedir. Peki Kadir Gecesi’nde ne olmuştur? Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

Kadir Gecesi’nde ne olmuştur?

Kadir Gecesi’nin önemi Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmasıdır. Kadir Gecesi’nin tam olarak hangi güne denk geldiği bilinmemekle birlikte Ramazan ayında yer aldığı bilinmektedir. Bilinen Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu konusundadır. Tam kesinlik olmamakla beraber Ramazan’ın son günlerinden biri Kadir Gecesi’dir. Kadir Gecesi’nin önemi "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." Suresi ile de anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

Kur’an’ın bu gecede inmeye başlaması dolayısı ile Kadir Gecesi bin geceden daha hayırlı kabul edilmektedir.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:42
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KadirGecesi
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