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Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi duası ve ibadetleri

Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Müslüman alemi Kadir Gecesini heyecanla beklemeye başladı. Tüm günlerden daha hayırlı ve faziletli Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur, Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir sorularına yanıt aranıyor. Kadir Gecesi'nin faziletlerinden yararlanmak için Kadir Gecesi duası ve ibadetleri nelerdir nasıl yapılır? İşte detaylar...

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:20
Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi duası ve ibadetleri
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Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayının içinde bulunan Kadir Gecesi Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. En hayırlı gece olan Kadir Gecesinde bol bol dualar edilecek ve ibadetler yapılacak. Peki Kadir Gecesinde en doğru ibadet etme yolları nelerdir ve Kadir Gecesinin faziletlerinden nasıl yararlanılır?

Kadir Gecesi Duası nedir?

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim Ramazan ayı içinde bulunan Kadir Gecesinde inmeye başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olan buy gecede dualar edilir, ibadetler yapılır. Günahlar için bu gece edilen tövbeler kabul edilir. Allah ile kulun birbirine en yakın olduğu gece Kadir Gecesidir. Müslüman aleminin kutsal kitaplarında yer alan ibarelere göre peygamberimiz ve Hz.Aişe’ye “Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa’fü anni (Allah’ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla)” diyerek dua etmesini söyledi. Kadir Gecesinde dua etmek isteyenler bu hadisle dua edebilir.

Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayı içerinde bulunan hayırlı gece Kadir Gecesinin faziletlerinden yaralanmak için aşağıda belirtilen ibadetlerin yapılması tavsiye edilir.

Kadir Gecesinde bol bol Kur’an okunmalıdır. Kur’an dinlemelerine katılmalıdır.

Kadir Gecesi bol bol namaz kılınmalıdır. Borcu olanlar nafile namazı kılmalı, kılamadıkları namazları kaza etmelidir.

 Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Hz. Muhammed için salavat-şerifler getirilmelidir.

Kişi bol bol tefekkürde bulunmalıdır. Kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini, Allah için ne yapması gerektiği üzerine kafa yormalıdır.

Evradü ezkarda bulunarak bol bol zikretmelidir.

Müslümanlar bugün birbirinden helallik almalı, küsler barışmalı ve kırgınlıklar telafi edilmelidir.

Günahlar için tövbe edilmeli, istiğfar edilmelidir. Allah’tan bu gece bol bol af dilenmelidir.




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:20
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Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiRamazan AyıDuaIbadet
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