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Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler

Ramazan ayı içerisinde bulanan kadir gecesi Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir. Kadir gecesinin yaklaşmasıyla sık sorulan Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler nelerdir? soruları akıllarda dönmeye ve gündemde tutulmaya başladı. Bizde araştırmalarımız çerçevesinde bu soruları yanıtladık. Soruların detayları haberimizin içeriğinde.

07 Mayıs 2021 Cuma 16:29
Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler
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Kadir gecesi okunacak sureler neler?

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Bu gecede okunacak sureler ise şu şekilde verilmektedir. Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi. Bu gecede en çok yapıldığı bilinen bu surelerin gece boyunca okunmasıdır.

Kadir Gecesi’nde neler yapılır?

Bu gecede en bilinen şeylerden birisidir tövbe etmek. Çünkü kuranda belirtilmiştir ki Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahları affedilecektir. Bunun yanı sıra aile ile birlikte ibadet etmek en rızıklı ibadetlerdendir.

Kadir gecesi 9 Mayıs Pazar günüdür.




Son Güncelleme: 07.05.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
KadirGecesiKuranIbadetNamazOruç
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