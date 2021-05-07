Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler

Kadir gecesi okunacak sureler neler?

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi’nde neler yapılır?

Bu gecede okunacak sureler ise şu şekilde verilmektedir. Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi. Bu gecede en çok yapıldığı bilinen bu surelerin gece boyunca okunmasıdır.

Bu gecede en bilinen şeylerden birisidir tövbe etmek. Çünkü kuranda belirtilmiştir ki Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahları affedilecektir. Bunun yanı sıra aile ile birlikte ibadet etmek en rızıklı ibadetlerdendir.

Kadir gecesi 9 Mayıs Pazar günüdür.