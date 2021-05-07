Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Bol bol ibadetlerin gerçekleştiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi'nde hangi tesbihlerin ve zikirlerin çekileceği merak ediliyor. İslam dünyasının en önemli günlerinden olan Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zirikirler nelerdir? Kadir Gece hangi zikirler çekilir? İşte detaylar...

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu Kadir Gecesi Duası okunup, sonra duâ yapılır:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

Anlamı: Allah’ım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin

Beni affet (merhamet et)

Mümkünse kandil gecesi tespih namazı kılmalıdır.

Ne kadar Kur'an okunabiliyorsa okunmalı, Kur’an okuyan kişileri samimi bir şevkle dinlenmeli, Kur 'ân-ın okunabileceği uygun mekânlarda Kur 'ân ziyafetleri yapılmalı, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları tazelenmeli, sağlamlaştırılmalıdır.

Üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namazı kılmadan önce hiç olmazsa beş vakit borçlarına istinaden kaza namazı kılmaları daha faziletli bulunacaktır. Kazası bulunmuyorsa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Kadir Gecesi ne yapılır?

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma bilinci yenilenmelidir.

Özellikle Kadir Gecesinde kalben huşu içerisinde tefekkür edilmeli; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî sorunlarında derin düşüncelere girilmeli, kendimizle hesaplaşmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Müminlerle helallik alınmalı, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller iyi edilip, hüzüblü yüzler güldürülmeli.

Günahlara içten bir şekilde tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son bir şans bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli

Bu gecelerde Kur'an okunabilir, çok miktarda nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. Önemli şeylerden birisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af edilir.

İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yol olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da yükseltir. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzak tutup daha çok ibadete neden olması yanında, genel olarak yaşamın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sunar. İnsanların bazı zamanlarda böyle derin tefekküre ihtiyacı olur. İtikâf bu tefekkürü yapmak için bir fırsat olarak kullanılabilir.

Kadir Gecesi duası

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir. (Buhari, “Fazlu Leyleti’l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilirerek, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık bir şekilde tutardı.

Hz. Aişe validemiz : “Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz : “Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de birlikte iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesi anlamına gelir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle tamamlayan kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.