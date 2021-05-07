İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Kadir gecesi ne zaman, yarın mı? Bugün Kadir Gecesi mi?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) Kur’an-ı Kerim’in indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl Müslüman alemi için sabırsızlıkla beklenirken bu yılda mübarek gecenin gelmesine çok az bir süre kaldı. İslam alemi Kadir gecesinin ne zaman olduğunu araştırırken Kadir gecesi ne zaman, yarın mı? Bugün Kadir Gecesi mi? soruları gündemde yer alıyor. İşte Kadir Gecesinin ne zamana denk geldiği haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 14:24
Kadir gecesi ne zaman, yarın mı? Bugün Kadir Gecesi mi?
Takip Et:

Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2021 yılı için büyük bir heyecan ile beklenirken vatandaşlar sabırsızlıkla Kur’an-ı Kerim’in indiği günü bekliyor. Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde denk gelen Kadir Gecesi, Hz. Peygamber (s.a.s) Kur’an-ı Kerim’in indiği gece olarak bilinmektedir.

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir gecesi, 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Kadir gecesi anlamı nedir?

Kadr süresinden de bilindiği üzere bu gecede Allah’ın izni ile bütün melekler ve Cebrail yeryüzüne inecektir. Gece boyunca yeryüzünde barış ve esenlik hakim olacaktır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvatta?, "İ?tikâf", 6).

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

Kadir gecesi neler yapılır?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "Savm", 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5).

Müslümanlar ramazan ayının son on gecesini mutlaka ibadet ile geçirir. Kadir gecesinde özel ibadetler ve dualar ile tamamlanır.  Ramazan başında başlanan hatimler kadir gecesi öncesinde tamamlanır. Osmanlı döneminde kadir gecesi duası edilir ve camilerde hafızlar dualarda bulunur.

Kadir gecesinden nasibini almak isteyen vatandaşlar yatsı namazını cemaat ile kılar. Rivayetlere göre padişahlar gece yatsı ve teravih namazlarıyla kadir namazı teşbihlerine bulunur.

Büyük camilerde dualar edilir. Cami ve tekkelerde vaaz verilir. Bunun yanında cami ve tekkelerde vaaz ve irşadda bulunulur, bunlara halktan başka ulemâ, meşâyih ve devlet ileri gelenleri de katılırdı (Selânikî, II, 600).

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 14:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 MayısRamazanKuran-ı KerimKadir Gecesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-devlet Pandemi süreç devam ediyor ne demek, nedir, ne anlama gelir?
E-devlet Pandemi süreç devam ediyor ne demek, nedir, ne anlama gelir?
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bugün ramazan orucunun kaçıncı günü?
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bugün ramazan orucunun kaçıncı günü?
Gökyüzünde sıra halinde görünen cisimler ne? Bu akşam Gökyüzündeki ışıklar nedir?
Gökyüzünde sıra halinde görünen cisimler ne? Bu akşam Gökyüzündeki ışıklar nedir?
Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?
Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları
QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları

Popüler Haberler

Kadir gecesi ne zaman, yarın mı? Bugün Kadir Gecesi mi?
Masum 411. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Ramazan ayı 25. gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar
WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse 15 Mayıs'ta kapanacak mı?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Bankaların Ramazan Bayram Kredisi kampanyaları 3 ay ertelemeli
Elon Musk Dogecoin tahmini
Akrep 21. bölüm izle tek parça! Star TV Akrep son bölüm kesintisiz izle
Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları
E-devlet Pandemi süreç devam ediyor ne demek, nedir, ne anlama gelir?
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Belediye memurları eğitim düzeyi şartları nelerdir? 2021 Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?
Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli, kaç yaşında? Hasan Can Kaya sevgilisi kim?
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev 26. bölüm tek parça izle! Show TV Alev Alev son bölüm
Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü 2021
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir, nereli? Volkan Konak kaç yaşında, evli mi?
Fox TV Şef Akademi Yarışması başvuru nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.