Kadir gecesi ne zaman, yarın mı? Bugün Kadir Gecesi mi?

Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2021 yılı için büyük bir heyecan ile beklenirken vatandaşlar sabırsızlıkla Kur’an-ı Kerim’in indiği günü bekliyor. Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde denk gelen Kadir Gecesi, Hz. Peygamber (s.a.s) Kur’an-ı Kerim’in indiği gece olarak bilinmektedir.

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir gecesi, 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Kadir gecesi anlamı nedir?

Kadr süresinden de bilindiği üzere bu gecede Allah’ın izni ile bütün melekler ve Cebrail yeryüzüne inecektir. Gece boyunca yeryüzünde barış ve esenlik hakim olacaktır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvatta?, "İ?tikâf", 6).

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

Kadir gecesi neler yapılır?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "Savm", 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5).

Müslümanlar ramazan ayının son on gecesini mutlaka ibadet ile geçirir. Kadir gecesinde özel ibadetler ve dualar ile tamamlanır. Ramazan başında başlanan hatimler kadir gecesi öncesinde tamamlanır. Osmanlı döneminde kadir gecesi duası edilir ve camilerde hafızlar dualarda bulunur.

Kadir gecesinden nasibini almak isteyen vatandaşlar yatsı namazını cemaat ile kılar. Rivayetlere göre padişahlar gece yatsı ve teravih namazlarıyla kadir namazı teşbihlerine bulunur.

Büyük camilerde dualar edilir. Cami ve tekkelerde vaaz verilir. Bunun yanında cami ve tekkelerde vaaz ve irşadda bulunulur, bunlara halktan başka ulemâ, meşâyih ve devlet ileri gelenleri de katılırdı (Selânikî, II, 600).