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Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

Yılın mübarek günlerinden ve gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi git gide yaklaşıyor. Müslümanlar Ramazan ayına hazırlanırken bir yandan da Kadir Gecesi’nin tarihi belirleniyor. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi 8 Mayısıs’a denk geliyor.

23 Mart 2021 Salı 16:11
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
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Müslümanların merakla ve heyecanla beklediği Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Diyanet takvimi ile beraber Kadir Gecesi’nin bu sene hangi güne denk geldiği belirlendi. Birçok ibadetin edildiği, duaların edildiği Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in ilk indirildiği gün olarak kabul edilmekte. Bu sene yayınlanan 2021 Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi belirlendi. Kadir Gecesi tam olarak belirlenemese de her yıl Ramazan ayının 27. gününe göre belirlenmekte. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber Kadir Gecesi’nin hangi güne tekabül edeceği de merak konusu oldu. Kadir Gecesi'nin önemini ve bu sene hangi güne denk geleceğini sizler için araştırarak haberimizde paylaştık.

 

Kadir Gecesi hangi gün?

Bu yılın Diyanet takviminin yayınlanmasıyla beraber Kadir Gecesi’nin de hangi güne denk geldiği belirlendi. Ramazan ayının 27. Gününde kutlanmakta olan Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayısıs’a denk geliyor. Önemi çok büyük olan Kadir Gecesi heyecanla bekleniyor.

 

Kadir Gecesi niçin önemlidir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalara ve paylaşılan bilgilere göre Peygamber efendimiz (s.a.v) ümmetinin ömrünün kısa olduğunu, az ibadet olduğunu düşünerek üzülür. Bunun üzerine Allahü Teâlâ, Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir diye buyurarak Kur’an-ı Kerim’i indirmeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in ilk indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi büyük önem taşır.

Her yıl görülen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak belirlenir. Kur-an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nin önemi şu şekilde geçmektedir: '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)

Kadir Gecesi’nin hangi gün olduğu veya zamanı tam olarak bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Ramazan’ın 27. günü olma olasılığı daha yüksektir. İslam peygamberi Hz. Muhammed Kadir Gecesi’nin gününü tam olarak belirtmese de "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" ifadelerini kullanmıştır.

 

Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı?

1 – Gece namaz kılarken zamm-ı sure olaraktan veya namaz dışında Kadir suresi okunmalıdır.

2 – Bu dua okunmalıdır: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

3 – Kur’an-ı Kerim’in birkaç sayfası okunmalıdır.

4 – İlmihalden de birkaç sayfa okunmalıdır.

5 – İslamiyet’i doğru bir şekilde yaymakta olan, yardım çıkmakta olan kuruluşlara yardımda bulunulmalı veya sadaka verilmelidir.

6 – Geceleyin seher vakti iki rekat namaz kılınmalı, silsile – i aliyye okunmalı, hürmetlerine dua edilmelidir.

7 – Kadir Gecesi gündüz vaktinde de gece vakti kadar önemli olduğu için gündüzleri de değerlendirilmelidir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 16:11
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Kadir GecesiRamazan AyıMübarek Kadir GecesiDiyanet Takvimi
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