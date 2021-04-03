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Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi günü

Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılmaktadır? Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi, Müslüman alemi tarafından mübarek sayılan bir gündür. Çoğu kişi Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiğini ve bu gecede hangi ibadetlerin yapılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:49
Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi günü
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Üç Aylar içerisinde kabul görülen son kandil olan Berat Kandili’nin ardından Ramazan ayının gelmesine saylı günler kalmış durumda. Kadir gecesi; Kuranı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi; sema kapısının ardına kadar açıldığı, dua ve tövbenin kabulünün olduğu mübarek gece olarak tanınmaktadır.

Diyanet Başkanlığı’nın açıkladığı 2021 Dini Günler Takvimi’nde Kadir gecesinin hangi gün olduğu duyuruldu.

2021 Kadir gecesi ne zaman?

Kuranı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu vurgulanan Kadir gecesi, 2021 senesinde Ramazan ayının 27’nci gecesi olan 8 Mayısıs günü kabul görecek. Kadir Gecesi; Hz. Muhammed’e peygamberliğin tebliğ edildiği ve Kuranı Kerim’in inmeye başlandığı gün olarak biliniyor.

Ramazanın her gecesinin Kadir gecesi niyeti ile ihya edildiği ve Müslüman aleminin ibadet ettikleri bu gece, Ramazanın kaçıncı gününde olduğu Kuranı Kerim’de belirtilmemiştir.



Son Güncelleme: 03.04.2021 15:49
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Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiRamazanDiyanet
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