Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi günü

Üç Aylar içerisinde kabul görülen son kandil olan Berat Kandili’nin ardından Ramazan ayının gelmesine saylı günler kalmış durumda. Kadir gecesi; Kuranı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi; sema kapısının ardına kadar açıldığı, dua ve tövbenin kabulünün olduğu mübarek gece olarak tanınmaktadır.

2021 Kadir gecesi ne zaman?

Başkanlığı’nın açıkladığı 2021 Dini Günler Takvimi’nde Kadir gecesinin hangi gün olduğu duyuruldu.

Kuranı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu vurgulanan Kadir gecesi, 2021 senesinde Ramazan ayının 27’nci gecesi olan 8 Mayısıs günü kabul görecek. Kadir Gecesi; Hz. Muhammed’e peygamberliğin tebliğ edildiği ve Kuranı Kerim’in inmeye başlandığı gün olarak biliniyor.

Ramazanın her gecesinin Kadir gecesi niyeti ile ihya edildiği ve Müslüman aleminin ibadet ettikleri bu gece, Ramazanın kaçıncı gününde olduğu Kuranı Kerim’de belirtilmemiştir.