Kadir gecesi namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Kadir gecesi namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar ve okunacak dualar

Ramazan ayının son haftasında olan bu gece İslam alemi için önemli bir yere sahiptir. Bin aydan daha hayırlı olarak anılmaktadır. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bu sene 8 Mayıs Cumartesi Kadir Gecesi. Bu gece Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. Dolayısıyla bu gece de Kur’an-ı Kerim okumak, onu anlamaya çalışmak, namaz kılmak, dua etmek yapılması gereken ibadetlerdendir. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İşte detaylar…

Peygamber Efendimiz (S.A.S) şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur."

Kadir Gecesinde kılınacak namazlar

Kandil namazı ile alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi bir bilgi yoktur. Lakin Hz. Muhammed (S.A.S), amcasına teşbih namazı tavsiye etmiştir. Bu namaz Kadir Gecesinde kılınabilir. Bu namaz alimler tarafından da tavsiye edilmektedir.

Bu namaz insan ömründe bir kere de olsa kılınması gereken mendub bir namazdır. Peygamber Efendimiz (S.A.S) amcası Abbas’a "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." demiştir. Amcası namazı öğrendikten sonra bunu her gün yapamayız demiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu namazın haftada bir, ayda bir, senede bir, ömürde bir kılınması da yeterlidir demiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır?

Kadir Gecesi namazı, yatsı namazının ardından vitir vacibin arkasından kılınır. Bu namaz yatsı namazından sonra kılınabilir. Bunun yanı sıra imsak vaktine kadar da süresi vardır. Aynı zamanda sahur vaktinde de kılınabilir.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Bu manevi gecede kılınacak olan namaz 2 rekattan başlar 12 rekat ya da 100 rekata kadar Kadir Suresi ile beraber kılınır. İlk rekatta Fatiha ve 3 Kadir suresi okunur. İkinci rekatta Fatihe ve 3 ihlas okunur. Üçüncü rekatta Fatiha ve 3 Kadri suresi okunur. Dördüncü rekatta Fatiha ve 3 ihlas suresi okunur. Bu namaz kılınırken iki rekatta bir Tahiyat okumak için oturulur. Selam verdikten sonra ise 11 kere “Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denmektedir. Bundan sonra da 100 kere İşrah suresi 100 kere de Kadir suresi okunur.

Kişi Kadir namazına şöyle niyet etmelidir:

“Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi suresi

Kadir suresi Türkçe okunuşu

Tesbih namazı toplamda 4 rekattır. Namazı kılacak kişi şu niyeti ederek başlamalıdır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” Daha sonra Sübhaneke okunur ve onun ardında ise 15 defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra da euzü besmele çekilir ve Fatiha ve bir zamlı sure okunduktan sonra 10 defa daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Aynı teşbih rükuya varınca 10 defa, rükudan doğrulunca 10 defa, birinci secdede 10 defa, secdeden kalkınca 10 defa, ikinci secdede 10 defa söylenmektedir. Bu sayede her rekatta 75 tesbih yapılır. İkinci rekata kalkılınca yine ilk olarak 15 defa teşbih okunur. Daha sonra besmele çekilerek Fatiha okunur ardından bir tane zamlı sure okunur. Daha sonra 10 kere teşbih getirilir. Diğer rekatlarda bu şekilde kılınır. Dört rekat boyunca toplamda üç yüz teşbih getirilmiş olur. Tesbih namazı kılınırken vakte dikkat edilmelidir. Bu namaz kerahet vaktinde kılınmaz. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.br>

Kadir suresi anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir gecesine özel ayet-i kerime

Kadir Gecesi duası

Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:

-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.

- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa’fü anni = Allah’ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.

Kadir Gecesi fazileti

Kur’an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gecenin önemi Kadir suresinde bahsedilmiştir. Peygamber Efendimiz bu geceye ilişkin şöyle söylemiştir: "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1)

