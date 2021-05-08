Kadir Gecesi mesajları ve sözleri - En güzel, uzun-kısa, anlamı, resimli Kadir Gecesi mesajları

Müslümanlar için en özel gecelerden biri olan Kadir gecesi yarın akşam, 8 Mayıs 2021 cumartesi gecesi idrak edilecek. Kadir gecesi Ramazan Ayı’nın 27. gecesi olarak idrak edilmektedir. Bu özel gecede Kur’an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Kadir gecesi yarın akşam idrak edilecek. Kadir gecesinin gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız bu özel günde eşe, dosta, akrabaya ve sevdiklerine atacakları mesajları araştırıyor. Müslümanlar için önemli olan Kadir gecesi mesajları ve sözleri belli oldu. 2021 Kadir gecesi en güzel, uzun, kısa, anlamlı Kadir gecesi mesajları ve sözleri belli oldu.

En Güzel Kadir Gecesi Duaları

Bu özel günde samimiyetini ortaya koyanlar, kalplerindeki tüm günahı yok sayanlar, tatlı ve dürüst bir şekilde konuşanlar, egosunu bir kenara bırakanlar gerçek mutluluğa erecektir.

Kadir gecesi öyle bir gündür ki 1000 yıldan daha hayırlıdır. Tek bir gün, bize 1000 yıldan daha uzun gelir. Bu özel günde birbirimize dua edelim, günahlarımızdan arınalım. Dilimizi kötü sözlerden uzak tutalım.

Kadir gecesinde Allah rahmet, nimet ve mağfiret kapısını müminleri açıyor. Bu özel gecede ibadetlerimizi samimiyetle yapalım ve birbirimize dua edelim. Gönül birlikteliği kuralım.

Yüce Allah, merhamet ve kerem sahibidir. Onun varlığı ebedidir. Tüm dualarınızı Allah’a yapın ve Kadir gecesinde af dileyin.

O Kadir gecesinde tatlı umutlar, huzur, mutluluk Yüreğimizde yer bulsun. Bu özel günde tüm hayallerimiz gerçek olsun. Rabbimiz tüm dualarımızı kabul etsin.

Bu özel günde ellerimizi semaya açtık. Yüce Allah’a dua etmek için kalbimizden zikir çektik. Bu özel gün hayırlara vesile olsun. Allah hepimizi cehennem azabından korusun.

Bu özel günde geçmiş ömrümüzde bir bakalım. Ben geçmişte ne yaptım deyip yaptığımız günahları hatırlayalım. Yaptığımız günahlardan arınmak için yüce Allah’a Kadir gecesinde bol bol dua edelim.

Allah talihsizlerin sığınağıdır, âcizlere güç verendir, dertlilere şifa olandır, çaresizlere çare olandır, dua edeni karşılıksız bırakmayandır, hastalara şifa olandır, dertlilere ilaç olandır, aç olan kişilere aş verendir, tok olanlara iman verendir, evlere bereket ve huzur verendir, ülkemize, milletimize ve İslam coğrafyasına refah verendir.

Bu özel gecede Rabbimiz yüreğimizdeki tüm sesleri duysun. Dualarımız karşılıklı olsun. Dostlarımız, düşmanlarımız huzur bulsun. Allah herkese muhabbet versin. Allah herkesin yüzüne tebessüm, gönlüne huzur versin.

Yüce Allah’ım, bu özel gecede tüm çaresizlere çare ol, her dua edene karşılık ver, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gider, hastalara şifa, dertlilere deva, âcizlere güç ver, talih sizlerin yanında ol, aç olan kişilere aş ver, tok olan kişilere iman ve şuur ver, tüm evlerimize huzur, bereket, mutluluk ver, ülkemize, milletimize, İslam âlemine huzur, mutluluk ve refah ver. Biz senin yardımlarına, biz senin merhametine muhtacız.

Bu özel gecede kalplerimizi Allah’a açalım, tüm dualarımızı yüce yaradana yapalım, samimiyetle ve içten bir şekilde dua edelim, kin, şehvet, bencillik, haset, hız, nefret, kötülük, kötü söz bizden uzak olsun.

Yarabbim, bu özel gecede içimizdeki tüm kötülükleri uzak et, kardeşimize yardım etmek için bizlere güç ver, nefsimizi arındırır, bizleri kötülükten uzak et, kardeşlerimizle muhabbetimizi ve dualarımızı geliştir, bizlere birbirimize yardım etme şuuru ver, 1000 geceden daha hayırlı olan 1000 aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede hayırlı bir ömür ver, bizi salih müminler statüsüne kavuştur, günahlarımızı temizle, hepimizi bağışla, senin yoluna adanmış kullarından eyle.

Bizler muhtaç, bizler ölü, bizler çaresiz, bizler fakir kullanınız yarabbi. Bizlere bu mübarek gecenin hürmetine yardım et. Bizlere cennet nasip eyle, bizlere başarı ver, bizlere sadakat nasip eyle, bizleri affet nasip eyle, bizleri ve çocuklarımıza güzel ahlak ver, doğruluk, sıhhat, irfan, ilim nasip eyle.

Senin hikmetin çok büyüktür yarabbi, bu özel gecede ikimizin sevgi ile dolmasına, huzurla dolmasına, mutluluk da dolmasına vesile ol. Şefkatini, bereketini, rahmetini, affını üzerimizden eksik etme. Bu mübarek geceyi bizlere 1000 aydan daha hayırlı kıldı. 1000 aydan daha hayırlı kıldığın gibi ömrümüzü de hayırlı kıl. Bizi salih kullarından eyle.

Yarabbi, bizi, ana babamızı, çocuklarımızı, kardeşlerimizi, dedelerimiz, ninelerimiz, amcalarımıza, teyzelerimizi, halalarımızı, dayılarımızı ve tüm akrabalarımızı koru. Bizleri hak rızası gözeten ve hak aşığı kullarından eyle. En zor şartlar altında bile sana bağlı kalayım. Âmin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Ya Rabbi, senin kudretinden şüphe etmiyoruz, bizlere merhamet eyle, ömür ve nefis muhasebesi yapmamız için bizlere güç ver, bizlere helal ve haram görecek gönül gözü nasip eyle, ırmaklarla dolu vadilerden, sevdayla doğru denizlerden geçir. Cennetteki Kevser havuzundan içmeyi nasip eyle, dualarımızı kabul eyle, tüm düşmanları barıştır, aralarına soğukluk girenlerin muhabbetini artır, gülmeyi unutanlara tebessüm ver, tüm evlere huzur ve bereket ver, vatanımızı tüm tehlikelerden koru. Âmin. Kadir gecen mübarek olsun.