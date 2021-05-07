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Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler

Ramazan ayının 27. gününe tekabül eden bu sene de 8 Mayıs Cumartesi gününe dek gelen mübarek gece Kadir Gecesi Müslüman alemi tarafından araştırılıyor. İslam alemi yapılması gereken ibadetlerin yanı sıra bu geceye ilişkin hadis ve ayetleri de araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 18:16
Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler
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Kadir Gecesine ilişkin hadisler

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e (S.A.S): "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de:

"«Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Âişe (r.a) rivayete göre Peygamber Efendimiz (S.A.S) ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:

"Kadir gecesi'ni ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l–kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72.)

Kadir gecesinin ne zaman olduğuna ilişkin alimlerin 40'a yakın görüşü vardır. Kadir gecesinin zamanı son günde olduğu belirtilerek geniş tutulmuştur.

Kadir Gecesine ilişkin ayetler

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
KadirGecesiAyetHadir
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