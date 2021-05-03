Kadir Gecesi ibadetleri nedir, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri kaça kadar devam eder?

Kadir gecesinin önemi ve ibadetleri

Kadir gecesinde Allah-u Teala Hz. Peygamber’e Cebrail aracılığı ile Kuran’ı Kerim’in vahiy etmeye başladığı gece olarak bilinir. Kadir gecesi ramazan ayının her yıl 27.gecesinde idrak edilir. Kuran’ı Kerim’in ilk ayetleri Cebrail aracılığı ile Nur dağı Hira mağarasında Alak suresinin ilk 5 ayeti Peygamber Efendimize indirilmiştir.

Hz. Muhammed (sav) 40 yaşlarında iken Mekke’nin kuzeyinde bulunan Nur dağı Hira mağarasına inzivaya çekilmiştir. Bir Ramazan ayı gecesi 610 yılında tefekkür sırasında iken ilk ayetler indirilmiştir. 610 yılından 632 yılına kadar aldığı vahiyler Kuran’ı Kerim olmuştur.

2021 yılı Kadir gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü 9 Mayıs sabahına kadar eda edilecektir.

Kadir gecesinde ne ibadetler yapılmalıdır?

*Kuran’ı Kerim okumak

*Namaz kılmak

*Tevbe etmek

*Salavat getirmek

*Allah’ı çokça zikretmek

*Sadaka vermek

Kadir gecesi dualar

Kaza borcu olanların mübarek gecede namaz kılmaları önerilmiştir.

-Allah’ım! acizlikten, üzüntüden, kederden, korkaklıktan, kabir azabından sana sığınırım. Sen bizleri koru.

-Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Muhammed

-Ya Rabbi! Bizi kötülükten kazadan beladan koru.

-Allah’ım! Dünyaya barış ve huzur ver. Kalplerimizi birbirimize ısındır. Bizleri birbirimize sevindir.

-Ya Rabbi! Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur.

-Allah’ım! Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.

Peygamber Hz. Muhammed: "Her kim Kadir Gecesinde bu gecenin haiz bulunduğu şeref ve itibara inanarak ve Allah’ın inayet huyuracağı sevap ve mükafatı umarak bu mübarek geceyi ibadetle tebcil ve tes’id ederse geçmiş küçük günahlar mağfiret olunur" buyurmuştur.

Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:

-Ya Resul Allah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.

- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa’fü anni (Allah’ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et!) buyurdu.

