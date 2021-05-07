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Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının bitimine sayılı günler kaldı. Kadir gecesine ise çok az bir vakit kalmıştır. Kadir Gecesi’nin önemi Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V)’e Kuran-ı Kerim’in indirildiği gece olmasından kaynaklanmaktadır. İslam alemi için büyük bir önem teşkil eden bu gecenin yaklaşması ile birlikte araştırmalarda bu yönde yapılmaya başlamıştır. Peki Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün? İşte detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 19:24
Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
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Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiği büyük merakla araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi Ramazan ayında Müslümanlar ile buluşmakta ve ayın 27’nci gününde yaşanmaktadır. İslam alemi için büyük önemi bulunan Kadir Gecesi’ne sayılı günler kaldı. Kadir Gecesi gününde Kadir Gecesi’ne özel ibadetler ve namazlar kılınacaktır.

 

Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi’ne sayılı bir zaman dilimi kaldı. Müslümanlar adına çok önemli olan bu gece 2020 yılında 19 Mayıs tarihine denk gelmiştir. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Kadir Gecesi’ne özel ibadetler düzenlenecek ve ekranlarda Kadir Gecesi Özel programları yer alacaktır. 2021 senesi için 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelecektir.

 

 

Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiği nasıl bulunur? Hakkındaki rivayetler neler?

Kadir Gecesi, Kuran-I Kerim’de belirtildiği üzere; “içinde Kadir Gecesi’ni bulundurmayan bin aydan daha kıymetlidir.” Şeklinde buyrulmuştur. Kadir Gecesinin önemi Kuran-I Kerim’in bugünde inmesinden kaynaklanmaktadır. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içerisinde yer aldığı kesinleşmiştir. Lakin hangi aya denk geldiği ile ilgili farklı rivayetler bulunur. Zirr b. Hubeyş anlatılarından; “Ubey b. Ka’b’a (r.a) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün geceleri ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü dile getirdiğimde , bana şöyle yanıt verdi, ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayı içerisindedir. Kadir gecesi; Resullah’ın (S.A.V) bize namaz kılınmasını emir ettiği gece olmaktadır. O da Ramazan ayının 27’nci günü içerisinde yer almaktadır. O gecenin alametlerine göre, o gecenin sabahı güneşin beyaz bir şekilde, ışıkları gözü kamaştırmadan doğduğu yönündedir.” (Müslim, Salâtü’l- Müsafirin, 179) Abdullah b. Ömer’den söylenen bir rivayete göre ise Hz. Peygamber (S.A.V.), “Kadir gecesini arayanlar 27’nci gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) şeklindedir, böylelikle 27’nci geceyi ibadet ederek sabahlanması önerilmektedir. Kadir gecesi Ramazan ayının 27’nci gecesinde yer aldığı (Müslim, Salatü’l- Müsafirin, 179-180) içerisinde görüldüğü şeklinde kabul görülmektedir. Ramazan’ın son 10 günü tek geceleri ya da son 7 gecesi içerisinde Kadir Gecesinin aranmasıyla alakalı birbirinden farklı rivayetlerde yer almaktadır. Yani Kadir Gecesi’ni aramak için Ramazan ayının son haftasının her gecesi ibadet edilmelidir.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:24
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