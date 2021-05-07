Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?

Kadir Gecesi’nin özellikle Ramazan ayının son 10 gününde aramak gerekmektedir. Hadis-i Şerif’te de böyle buyurulmuştur. Resmi olarak Kadir Gecesi ,Ramazan ayının 27.gecesinde idrak edilir.

Kadir Gecesi

Alimler, Ramazan günü ile ilgili kesin bir bilginin bulunmadığının hikmetini vurguladılar ve bu konuda farklı görüşler dile getirdiler. Alimlerden biri "Kadir Gecesi" bildirilirse Müslümanlar o geceyi düzeltmekle hata yapabilir. Ancak kısmi belirsizlik nedeniyle müminlerin "Kadir Gecesi" nin ibadet bilincine ümit vermeleri için tüm Ramazan gecelerini geçirmeleri gerekmektedir. Ayrıca bunun o gece aşırı hürmeti önleyeceğine işaret edilmektedir.

Kadir Gecesi açık ve net bir gece olarak geçer. Bu gece diğer gecelerden farklı olur. Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu tespit eden somut ve kesin işaretler yoktur. Bazı alimler bu gecenin yıldızsız olduğunu , gecenin ne sıcak ne de soğuk olduğunu ve gecenin çok sakin olduğunu buyurmaktadır.

Kadir Gecesi ibadeti

Ramazan'ı anlayan müminler, bu güzel ayı hayır ve salih amellerle bitirmek için güç gecesini kullanabilir. Bu nedenle bütün geceyi tam anlamıyla değerlendirmek gerekiyor. Büyük memleket gecesi ne yapmalı, nasıl değerlendirilmeli, hangi dualar yapılmalı, bilmek isteyenlere tavsiyemiz:

İnsanlar kudret gecesini dua, Kur'an-ı Kerim, tövbe, istiğfar ve dua ile değerlendirmelidir.

Namaz kılmakla yükümlü olanlar için Nafile namazını kılmadan önce en az beş kaza namazını kılmak daha yararlıdır. Kaza olmazsa işe yaramaz.

Bu gece şu anda, o anda ibadet ve dua kesinlikle kabul edilir. Bu önemli anı yakalamak için bütün gece tövbe etmek ve affedilmeyi dilemek gerekir. Bu günde insanlar inançlarını tazeler. Bütün gece ibadet edemeyenlerin teravih namazından sonra en azından oturup bir süre dua etmeleri gerekir.