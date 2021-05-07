İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşmamızla beraber insanlar, Kadir Gecesi'yle ilgili araştırmalar yapmaktadır. İnsanlar,Kadir Gecesi'nin nasıl anlaşılacağını da araştırmaktadır. Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? Bu haberimizde Kadir Gecesi alametleri ve Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetleri sizler için derledik. İşte Kadir Gecesi alametleri ve Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler...

07 Mayıs 2021 Cuma 16:48
Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?
Takip Et:

Kadir Gecesi’nin özellikle Ramazan ayının son 10 gününde aramak gerekmektedir. Hadis-i Şerif’te de böyle buyurulmuştur. Resmi olarak Kadir Gecesi ,Ramazan ayının 27.gecesinde idrak edilir.

Kadir Gecesi

Alimler, Ramazan günü ile ilgili kesin bir bilginin bulunmadığının hikmetini vurguladılar ve bu konuda farklı görüşler dile getirdiler. Alimlerden biri  "Kadir Gecesi" bildirilirse Müslümanlar o geceyi düzeltmekle hata yapabilir. Ancak kısmi belirsizlik nedeniyle müminlerin "Kadir Gecesi" nin ibadet bilincine ümit vermeleri için tüm Ramazan gecelerini geçirmeleri gerekmektedir. Ayrıca bunun o gece aşırı hürmeti önleyeceğine işaret edilmektedir.

Kadir Gecesi açık ve net bir gece olarak geçer. Bu gece diğer gecelerden farklı olur. Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu tespit eden somut ve kesin işaretler yoktur. Bazı alimler bu gecenin yıldızsız olduğunu , gecenin ne sıcak ne de soğuk olduğunu ve gecenin çok sakin olduğunu buyurmaktadır.

Kadir Gecesi ibadeti

Ramazan'ı anlayan müminler, bu güzel ayı hayır ve salih amellerle bitirmek için güç gecesini kullanabilir. Bu nedenle bütün geceyi tam anlamıyla değerlendirmek gerekiyor. Büyük memleket gecesi ne yapmalı, nasıl değerlendirilmeli, hangi dualar yapılmalı, bilmek isteyenlere tavsiyemiz:

İnsanlar kudret gecesini dua, Kur'an-ı Kerim, tövbe, istiğfar ve dua ile değerlendirmelidir.

Namaz kılmakla yükümlü olanlar için Nafile namazını kılmadan önce en az beş kaza namazını kılmak daha yararlıdır. Kaza olmazsa işe yaramaz.

Bu gece şu anda, o anda ibadet ve dua kesinlikle kabul edilir. Bu önemli anı yakalamak için bütün gece tövbe etmek ve affedilmeyi dilemek gerekir. Bu günde insanlar inançlarını tazeler. Bütün gece ibadet edemeyenlerin teravih namazından sonra en azından oturup bir süre dua etmeleri gerekir.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 16:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiKadir Gecesi AlametleriKadir Gecesi Nasıl AnlaşılırKadir Gecesi Ibadetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler
Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler
Anneler Gününde çiçekçiler açık mı?
Anneler Gününde çiçekçiler açık mı?
Hava durumu nasıl olacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
NACE kodu nedir, ne işe yarar? Nace kodu sorgulama ve öğrenme nasıl yapılır?
NACE kodu nedir, ne işe yarar? Nace kodu sorgulama ve öğrenme nasıl yapılır?
Kandil mesajları 2021: En Güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kandil kutlama mesajları
Kandil mesajları 2021: En Güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kandil kutlama mesajları
Ramazan ayı son cuması duası nedir? Ramazan ayı son cuması yapılacak ibadetler ve Ramazan son cuma duaları
Ramazan ayı son cuması duası nedir? Ramazan ayı son cuması yapılacak ibadetler ve Ramazan son cuma duaları

Popüler Haberler

Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmek anlamı, tabiri nedir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi nedir? Whatsapp hangi bilgileri paylaşmak için izin istiyor?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 engelli raporu sorgulama tc ile
Pakistan asgari ücreti ne kadar?
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2021 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?
Girl From Nowhere dizi oyuncuları ve konusu
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? 2021 Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler
Alev Alev yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Show TV
Masumiyet ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu
Son Yaz bu akşam neden yok? 7 Mayıs 2021 Son Yaz var mı, yeni bölüm ne zaman?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 6. bölüm tek parça izle - TRT 1 canlı yayın izle 6 Mayıs 2021 Perşembe
EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021
Yarın kadir gecesi mi? 2021 Kadir gecesi hangi gün?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.