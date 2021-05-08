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Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü ne zaman başlayacak? Kadir Gecesi akşam namazından sonra mı başlar?

Müslümanların en çok değer verdiği gecelerden olan Kadir gecesini bu sene evlerimizde idrak edeceğiz. Kadir gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü mü başlayacak? Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:04
Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü ne zaman başlayacak? Kadir Gecesi akşam namazından sonra mı başlar?
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Kuranı Kerim'in nazil olduğu gece olan Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecede yapılacak olan dua ve taatlar aynı zamanda bizim cennete vasıl olmamızı sağlayacaktır. Ramazan ayının girmesi ile birlikte müslümanlar kadir gecesinin tarihini merak etmeye başladılar. Kadir gecesi ne zaman? 8 Mayıs Cumartesi kadir gecesi mi? Kadir gecesi ne zaman başlıyor? Sizler için derledik.

8 Mayıs cumartesi gecesi yani bu akşam namazından sonra Kadir Gecesini idrak etmeye başlayacağız. Pazar sabahına kadar yapılacak dua ve ibadetler ile beraber melekler yer yüzüne inecek ve kullarla beraber Allah'a ibadet edecekler. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son on gününde arayın diye tavsiyede bulunmuştur.

Büyük din alimleri bu tavsiyenin ve tarihinin net olmamasını son on günde müslümanlar daha fazla ibadetle meşgul olması için böyel bir zaman aralığı verildiğini söyler. 

İslam alemi içerisinde ise Kadir Gecesi2nin kutlanması 27'si olarak genel kabul görür ve müslümanlar aynı günde bu geceyi idrak ederler.

HZ Muhammed Aleyhüsselatı vesselam efendimiz Kadir Gecesi'nde şu duayı yapmayı istemiştir; "Allahım sen affedicisin affetmeyi seversin, beni de affet". Bu dua bu gecede bol bol edilmeli ve aynı zamanda ibadetle sık sık meşgul olunmalıdır. Kadir gecesini sevabına inanarak ihya ederse geçmiş tüm günahlarının affedileceği müjdesi de ayrıca verilmiştir.




Son Güncelleme: 08.05.2021 02:04
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Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiRamazan Ayı
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