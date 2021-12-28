Kadınlarda emeklilik şartları nedir? Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Kadınlar çalışma hayatında oldukça yer bulmaya devam ederken emeklilik haklarını da merak etmeye başladı. Kadınların en çok merak ettiği ise ne zaman emekli olacağı ve yaş şartları. Kadınların hangi şartlarda emekli olacağını ve yaş şartlarını da sizler için derledik.

Bir kadın çalışan 3600 günden emekli olmak istiyorsa sigorta girişinin 1999 senesinden önce olması gerekiyor.

15 yıl sigorta süresi olan ve 3600 günü tamamlayan bir kadın çalışan 52 yaşında emekli olabilmektedir.

15 yıl çalışan ve 2005 ve 2008 seneleri arasında 3600 günü tamamlayan kadın çalışanlar 54 yaşında emekli olur.

15 yıl çalışan 2008 ve 2011 seneleri arasında çalışan ve 3600 günü tamamlayanlar 56 yaşında emekli oluyor.

15 yıl çalışan ve 2011 sonrasında 3600 günü tamamlayanlar ise 58 yaşında emekli olabilecekler.