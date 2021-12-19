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Kadınlara özel mikro kredi verilen sektörler nelerdir?

Maddi durumu iyi olmayan ve kendince bir iş yapmayı isteyen kadınlara verilen küçük miktardaki kredi türüne mikro kredi deniyor. Kadınlara verilen bu mikro krediyi her banka vermemektedir. Peki, hangi bankalar kadınlara özel mikro kredi imkanı sağlıyor? İşte detaylar…

19 Aralık 2021 Pazar 18:29
Kadınlara özel mikro kredi verilen sektörler nelerdir?
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Mikro kredi, herhangi bir iş fikri olan ve maddi durumu iyi olmayan kadınlara iş kurabilmeleri amacıyla verilen küçük miktardaki kredi türüne deniyor. Komşunuz ya da arkadaşlarınızdan kuracağınız beş kişiyle beraber Valilik İl Özel İdareleri’nde yer alan birimlere başvuru formu doldurup başvurunuzu yapabilirsiniz. Yapmayı istediğiniz işiniz görevlilerce değerlendirilince olumlu sonuç alınan proje sahipleriyle üç günlük bir bilgi paylaşımı gerçekleştiriliyor. Alacağınız mikro kredi yapacağınız işe göre belirlenirken ilk yıl alacağınız ücret bin TL oluyor. Aldığınız bu ücreti bir sene içinde haftalık taksitlerle ödemeniz gerekiyor. Ödemesini aksatmadan yapan ve toplantılara katılım sağlayan girişimcilerin mikro kredi limitleri yükseltiliyor ve sonrasında daha yüksek ücretli kredi çekmeleri sağlanıyor.

Mikro kredi başvuruları

Mikro krediye başvuru yapacak kişilerin şu belgeleri hazırlaması gerekiyor;

  • Mikro kredi başvuru formu
  • Fakirlik ilmühaberi
  • Nüfus aile bildirimi
  • Kira kontratı
  • Sabıka kaydı
  • Sosyal güvencesi olmadığına dair belge
  • İkametgah belgesi
  • Ailesinin mal bildirimi
  • Mikro kredi talebinde bulunulacak işin talebi

Alınacak mikro krediyle nasıl bir iş yapılacağı önceden kararlaştırılmalı ve hesaplamanın yapılması gerekiyor.

Mikro kredinin verildiği sektörler hangileri?

Ev hanımlarının iş kurması için el yeteneklerine göre verilmekte olan mikro krediler ile yapılabilecek işler ile sektörler şu şekildedir;

  • Terzilik,
  • El işi boyamaları,
  • Ev yemekleri
  • El işleri ürünleri,
  • Nakış, dikiş,
  • Çocuklar için bisiklet dükkanı,
  • Tatlı üretimi,
  • Ev işi pastane ürünleri,
  • Halı ve kilim dokuma,
  • Organik manavlar.

Mikro krediyle evde mantı işi

Evinde küçük ölçekli iş yapıp para kazanmayı isteyen ancak maddi durumu nedeni ile istediği işe başlayamayan ev hanımlarının kolay bir şekilde yapabileceği işlerden biri evde mantı işidir. Genel olarak ev hanımlarının başvurduğu işlerde el becerilerine yönelik olan bu türdeki işlerde yüzlerce seçenek bulunuyor. Mikro kredi şartları arasında yer alan beş kişilik ekip için uygun olan mantı işinin sayesinde sizler de mikro kredi kullanıp evinizde kolaylıkla mantı işini yapabilirsiniz.

Bilindiği gibi evde mantı yapma işi tek başına yapıldığında oldukça zor ve yorucu bir iştir. Arkadaşlarınızla iş bölümü yapıp mantı işini rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yaşadığınız yerde bulunan ev yemekleri satan dükkanlar ile görüşme sağlayıp mantı satışlarınızı kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve ileriki senelerde daha büyük miktarda krediler çekerek sizler de kendinize ait iş yerinizi açma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Mikro krediyle evde dikiş işi

Mikro kredi imkanıyla evde çalışıp para kazanmayı isteyen ev hanımlarının en güzel para kazanabileceği bir başka iş ise dikiş işidir.

Dikiş konusunda deneyiminiz varsa ve bu konuda kendinize güveniyorsanız siz de evde dikiş işini rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çevrenizde yer alan konfeksiyonlardan ya da tül perde gibi ürünleri satan iş yerlerinden talep edeceğiniz işlerin sayesinde evde dikiş işinden gelir elde edebilir hatta ileriki senelerde kendinize ait dikiş atölyenizi dahi açabilirsiniz. Ayrıca etrafınızda bulunan kişileri dikiş işiyle uğraştığınızı söyleyerek müşteri teminini de gerçekleştirebilirsiniz. Evde dikiş işini yapmak için ihtiyaç duyacağınız dikiş makinesini temin etmeniz konusunda mikro kredi size yardım edecektir.

Bankalar mikro kredi veriyor mu? Hangi kuruluşlardan mikro kredi alınıyor?

Maalesef ki bankalar mikro kredi imkanı sunmuyor. Ancak ev hanımları için özel kredi imkanı sağlayan bankalara kredi çekmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Kendinize ait işinizi kurmak ve kendi ayaklarınız üzerinde durmak istediğinizde bankalar yerine bu işlerde kadınlara destek olan kurumlar bulunuyor. Bu kurumların adları ile iletişim bilgileri şu şekildedir;

  • Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı; Bekar Sokak Numara: 17 Beyoğlu-İstanbul 0212 292 2672
  • Türkiye İsrafı Önleme Vakfı; Büyükesat Mahallesi, Kaptanpaşa Sokak 06700 Çankaya- Ankara 0312 436 90 90
  • Türkiye Grameen Mikro Finans Programı; Kaptanpaşa Sokak Numara 29/5 Gaziosmanpaşa/ Ankara 0312 436 90 90

Mikro kredi almak için ne yapılmalı?

Mikro kredi alabilmek için;

  • Herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.
  • Aynı bölgede ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.
  • Minimum beş kişiden oluşan  bir kadın grubun olması gerekiyor.
  • Aynı zamanda bu grup üyeleri arasında herhangi bir akrabalık bağının bulunmaması gerekiyor.
  • Başvuru TGMP iletişim numarasını aramakla mümkün olmaktadır.
  • Ya da İl özel idarelerine gidilmesi gerekiyor.
  • Ev adresinizde görevliler tarafından bir inceleme yapılacaktır.
  • İnceleme sonucunuzun olumlu olması durumunda size üç gün süren bir eğitimden sonra krediniz verilecektir.
  • Aynı zamanda mikro kredi kullanmak için herhangi bir gelir belgesi göstermenize gerek yoktur. Sizden kefil de istenmeyecektir.

  • Ayrıca, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’na kafanızdaki iş planıyla ilgili projenin sunumunu yapın. İş planınızla ilgili masrafların tümünü yazıp ihtiyaç duyduğunuz finansmanın miktarını belirleyin. Ardından beş kişiden oluşan bir gurup oluşturun. Bundan sonra size bir eğitim verilecek. Eğitimden sonra yapılacak olan törenle mikro kredi dağıtımı yapılır.


Son Güncelleme: 19.12.2021 18:29
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