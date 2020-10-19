Kadınlar ve erkekler için 3600 günden emekli olma şartları

3600 günden emekli olmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar 15 yıl sigortalı çalışmış olması ve prim gününün en az 3600 gün olması şartlarıdır. Bu şartlar erkekler ve kadınlar için de ayrılmaktadır.

Kadınlar İçin 3600 Gün İle Emekli Olma Şartları

15 yıl ve 3600 prim günü doldurma tarihi,

24.05.2011 olanlar 58 yaş

05.2008 - 23.05.2011 56 yaş,

05.2005 - 23.05.2008 54 yaş

05.2002 - 23.05.2005 olanlar 52 yaşında emekli olabilmektedir.

Erkekler İçin 3600 Gün İle Emekli Olma Şartları

15 yıl ve 3600 prim günü doldurma tarihi,

24.05 .2014 olanlar 60 yaş

05.2011 - 23.05.2014 olanlar 59 yaş,

05.2008 - 23.05.2011 olanlar 58 yaş,

05.2005 - 23.05.2008 olanlar 57 yaş,

05.2002 - 23.05.2005 olanlar 56 yaş ile emekli olabilmektedir.

3600 Günden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

4/A Hizmet Dökümü Nereden Alınır?

4/A hizmet döküm belgesi E-devlet üzerinden alınabilmektedir. Belge almak için E devlet arama yerine 4a hizmet dökümü yazdıktan sonra TC ve şifre ile giriş yaparak belgenize ulaşabilirsiniz.

4/A Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emeklilik sorgulama işlemleri SGK sayfası üzerinden yapılmaktadır. SGK sayfasında uygulamalar portalından TC, SSK sicil no ve diğer kimlik bilgileri girilerek sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

4/B Emeklilik Aylık Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK sitesinde yer alan aylık hesap uygulamasından aylık sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

4/C Emeklilik Aylık Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK sayfası üzerinden aylık sorgulaması yapılmaktadır. Menü üzerinden ikramiye maaş hesapla seçeneğine basarak emekli maaşı öğrenilmektedir.

4A-4B-4C Ne Zaman Emekli Olacaklar?

SGK sayfası üzerinden 4A-4B-4C için Ne Zaman Emekli Olabilirim uygulamasında kimlik bilgileri ve gerekli bilgilerin doldurulması ile ne zaman emekli olacağınız sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

Geçtiğimiz sene itibari ile emekli aylığı en az 800 ve en çok 1600 TL şeklindedir. Yıllara göre de değişen aylık,

2000 yılından önce çalışanlar için 1400 ile 1600 TL, 2000-2008 arası 1000-1200 TL ve 2008 sonrası ise 800-1000 TL’dir.

3600 Günden Emeklilikte Kıdem Tazminatı Alınabilir mi?

15 yıl ve 3600 prim gününün dolması halinde kıdem tazminatı alınabilmektedir.

1999 yılında sigortası başlayanlar 3600 gün,

1999-2008 arası 4500 gün,

2008 sonrası ise 5400 gün prim günü dolmalıdır. Bu şartlar yer aldığında kişi birden fazla tazminat alabilmektedir. Ancak tazminatın alınabilmesi için çalışılan iş yerinde bir yılın doldurulmuş olması şartı aranmaktadır.