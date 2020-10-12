Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi

Antalya’da Sokak ortasında 4 kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sokak ortasında saç saça baş başa birbirine giren ve kavgaya tutuşan grup, birbirlerini tartaklarken etraftaki erkekler sinema izler gibi kavgayı izledi. O kavga anları etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Antalya Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen kavgada sabah saatlerinde 4 kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak ortasında saç saça kavga etmeye başladı. Birbirlerini dakikalarca tartaklayan grubu hemen sokakta bulunan erkek grubu film izler gibi izleyerek kavgaya hiçbir müdahalede bulunmadı. O anları cep telefonu kamerası ile çeken bir adam ise hemen kavgaya hayret ederken hem de kimsenin neden kavgayı ayırmadığına isyan etti.