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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi

Antalya’da Sokak ortasında 4 kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sokak ortasında saç saça baş başa birbirine giren ve kavgaya tutuşan grup, birbirlerini tartaklarken etraftaki erkekler sinema izler gibi kavgayı izledi. O kavga anları etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:12
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
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Antalya’da Sokak ortasında 4 kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sokak ortasında saç saça baş başa birbirine giren ve kavgaya tutuşan grup, birbirlerini tartaklarken etraftaki erkekler sinema izler gibi kavgayı izledi. O kavga anları etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Antalya Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen kavgada sabah saatlerinde 4 kadın sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak ortasında saç saça kavga etmeye başladı. Birbirlerini dakikalarca tartaklayan grubu hemen sokakta bulunan erkek grubu film izler gibi izleyerek kavgaya hiçbir müdahalede bulunmadı. O anları cep telefonu kamerası ile çeken bir adam ise hemen kavgaya hayret ederken hem de kimsenin neden kavgayı ayırmadığına isyan etti.



Son Güncelleme: 12.10.2020 18:12
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKavga
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