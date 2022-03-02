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Kadınlar özel gününde oruç tutabilir mi?

Ramazan ayı yaklaştıkça oruç ile ilgili sorulan soruların da sayısı artmaktadır. İnsanlar oruç yaklaştıkça hangi durumlarda oruç tutulup tutulmayacağını merak etmektedir. Kadınlar tarafından merak edilen sorulardan biri Adet gününde oruç tutulup tutulmayacağı ile ilgilidir. Peki, kadınlar adet gününde oruç tutabilir mi? İşte sorunun cevabı haberimizde...

02 Mart 2022 Çarşamba 04:28
Kadınlar özel gününde oruç tutabilir mi?
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Özel gününde olan Kadın, o gün oruç tutması ya da namaz kılması haramdır. Bu durumdayken oruç tutmak ya da namaz kılmak doğru olmaz. Fakihler de bu konuda görüş birliği içerisindedir. Adet zamanında terk edilen namazlar kaza edilmez. Oruçlar ise adet döneminden sonra kaza edilmesi gerekmektedir.

Bu dayanaklar, Hz. Muhammed’in hadis ve sahabelerinin uygulamasına dayanmaktadır. Ayrıca Hz Aişe, bu konuyla ilgili şöyle demiştir; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).



Son Güncelleme: 02.03.2022 04:28
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Adet Döneminde Oruç Tutulur MuOruç Tutulmaması Gereken DurumlarRamazan Ve Oruç
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