Kadınlar özel gününde oruç tutabilir mi?

Özel gününde olan Kadın, o gün oruç tutması ya da namaz kılması haramdır. Bu durumdayken oruç tutmak ya da namaz kılmak doğru olmaz. Fakihler de bu konuda görüş birliği içerisindedir. Adet zamanında terk edilen namazlar kaza edilmez. Oruçlar ise adet döneminden sonra kaza edilmesi gerekmektedir.

Bu dayanaklar, Hz. Muhammed’in hadis ve sahabelerinin uygulamasına dayanmaktadır. Ayrıca Hz Aişe, bu konuyla ilgili şöyle demiştir; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).